小資族放大每一分錢！ 元大銀數位存款帳戶新戶享最高3％活儲優利

〔記者張慧雯／台北報導〕根據金管會最新統計，截至今年6月底，國人開立數位存款帳戶已達2649萬戶，元大銀行宣布擴大數位存款帳戶「活儲優利專案」範圍，無論新戶或舊戶皆能享有優利，新戶享最高3%活儲優利及每月99次跨提（轉）免手續費優惠，完成任務還能拿最高500元回饋金，舊戶也能享最高1.125%活儲優利，輕鬆放大每一分錢。

元大銀行表示，自即日起至2026年3月31日，新戶自數位存款帳戶審核成功後6個月內，於新臺幣5萬元限額內可享有「最高3%」活儲優利，若超過5萬元，仍可享有階梯式加碼利率。舉例來說，若新戶存入一般臺幣數位存款帳戶15萬元，6個月內就可輕鬆累積約1162元利息，讓每一分錢均能發揮效益。

除活儲優利，新戶還能享有每月99次的跨行轉帳與提款免手續費優惠，大幅節省高頻交易成本，元大銀行更額外推出任務加碼，新戶只要在今年底前完成指定任務，最高可獲得500元回饋金，包含首次綁定任一行動支付可獲得200元回饋（限額1000名），及透過行動支付直接扣款消費或儲值筆筆再享50%回饋金（每人回饋上限300元），讓客戶享有優利之餘，日常消費也能拿回饋。

此外，舊戶只要新申辦一般臺幣數位存款帳戶同樣能享有「最高1.125%」活儲優利，一樣採階梯式利率計算，舉例來說，若舊戶新申辦一般臺幣數位存款帳戶並存入60萬元，6個月內即可拿到2505元利息收入，同享高利好康。

