荷蘭接管安世半導體 中國區停薪斷系統引發關注

安世半導體荷蘭總部已停止支付中國區員工薪資，並全面中止系統使用權限，事件持續升溫，引發各界關注。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國半導體製造商聞泰科技旗下的荷蘭子公司「安世半導體（Nexperia）」日前被荷蘭政府接管，公司資產與智慧財產權調整許可權遭凍結。最新消息指出，安世半導體荷蘭總部已停止支付中國區員工薪資，並全面中止系統使用權限，事件持續升溫，引發各界關注。

綜合媒體報導，荷蘭政府日前以「維護國家經濟安全」為由，凍結安世半導體的資產並限制其智財權調整權限，為期1年。同時，荷蘭企業法院也裁定，暫停由中方委任的執行長張學政職務。作為反制，中國商務部隨即對安世半導體中國區及其分包商的部分產品實施出口限制。

最新報導指出，安世半導體中國區全體員工於17日向中國客戶發出通知，指出他們凌晨接獲荷蘭總部通知，將不再支付薪酬，且所有系統權限被全面封鎖。通知中寫道：「安世半導體中國區正遭受無情且明顯違背法律與道德底線的打壓，中國市場已被歐洲現任管理層拋棄。」

員工在信中向客戶致歉，表示雖然情勢嚴峻，但已於10月16日取得進展，部分恢復供應，並承諾將全力維護客戶權益，確保業務正常運作。

外界分析認為，荷蘭總部此舉可能是為了向中方施壓，迫使中國政府在出口管制上作出讓步。

對此，安世半導體母公司聞泰科技也做出回應，證實安世半導體中國團隊的帳號17日被封，具體原因不明，目前部分權限已恢復，並表示考量歐洲方面可能在緊急狀態下切斷系統與資金，中國區已啟動「自救行動」，加速協調國內供應鏈，確保對客戶的晶片供應不中斷。

報導指出，這場中荷之間的半導體爭端已引起汽車產業的警戒。美國「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）警告，若晶片供應持續中斷，可能波及美國汽車製造。歐洲汽車製造商協會（ACEA）也指出，多家車廠與供應商已接獲安世半導體通知，晶片交付難以保證，恐對生產造成嚴重影響。

