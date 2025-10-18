AI新創公司狂吸金獲利卻掛0 分析師：泡沫破裂恐比網路泡沫大17倍

分析師推測，AI泡沫若破裂，將超越網路泡沫破裂的規模。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《金融時報》報導，人工智慧（AI）投資狂潮使過去12個月，10家AI新創公司市值激增近1兆美元，但這些公司全處於虧損狀態，獲利掛零。分析師推測，當前的AI泡沫比2000年網路泡沫（dot-com）破裂時大17倍、比2008年房市泡沫破裂大4倍。

《金融時報》引述PitchBook的數據報導，今年以來美國創投公司已投資1610億美元於AI上，相當其總支出的三分之二。這些資金主要流入僅10家公司：OpenAI、Anthropic、 xAI、 Perplexity、 Anysphere、Scale AI、Safe Superintelligence、Thinking Machines Lab、Figure AI and Databricks，致使相關公司總市值飆漲近1兆美元。

英國「宏觀策略夥伴」（MacroStrategy Partnership）公司合夥人加蘭（Julien Garran）報告說，投資人正處於「世界有史以來最大、最危險的泡沫中」。他補充，「美國資產配置不當」導致當前的AI投資狂潮，比網路泡沫破裂時大17倍、比2008年房市泡沫大4倍。

創投公司General Catalyst執行長Hemant Taneja坦承，「當然，這是泡沫。但泡沫是好的，它將資本與人才引入新趨勢，儘管引發一些混亂，但也催生改變世界的公司」。

投資人押注AI能創造數兆美元的市場，但也有人憂心該估值不切實際。矽谷一家資深創投專家指出，年經常收入50萬美元的新創公司，現在尋求逾5億美元估值。

另一家頂級創投公司合夥人坦承，「即使是零利率時代，像這樣的公司估值約僅2.5億美元至3億美元，但當前的市場表現，宛如人人都認為他們投資的是下一家OpenAI」。

此「賭博式」投資邏輯隱藏的是一種集體「害怕錯過」（FOMO）的情緒。Bessemer Venture Partners投資人Samir Dhorajiya指出，「AI是能夠把所有事加個零的技術」，意指價值10倍擴增。

Coatue資本合夥人Lucas Swisher認為，AI格局可能遵循網路時代模式，最終只有少數幾家公司勝出。他說，「當時，Google與Meta幾乎壟斷整個市場，此次或許有15家而非5家勝出」。

Salesforce 執行長Marc Benioff 更直白地說「或許1兆美元的AI投資會被浪費，但最終AI將創造10倍於此的價值。創新的運作方式始終相同：投入資金，看看哪些能成功」。

