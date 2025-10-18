英業達搶佔印度硬體市場 攜手在地龍頭Dixon簽署合資協議

英業達持續拓展海外生產據點，管理層今天宣布達成跨國策略結盟。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）持續拓展海外生產據點，管理層今天宣布達成跨國策略結盟，攜手印度電子製造龍頭廠Dixon簽署合資協議，共同推動筆記型電腦、伺服器、桌機及電子零組件在印度的在地化生產，合資公司「Dixon IT Devices Private Limited」於10月16日完成交易。英業達持股40%，Dixon持股60%。

英業達成立於1975年，為全球前五大個人電腦專業代工廠商之一，擁有筆記型電腦、物聯網（IoT）及伺服器等領域的領先設計與製造實力，為全球知名品牌提供堅實的製造基礎。管理層表示，此次與Dixon形成雙強聯手，將充分結合Dixon的在地製造能力與英業達在工程技術、供應鏈管理及系統整合方面的領先優勢，目標搶占印度蓬勃的IT硬體市場。

英業達總經理蔡枝安指出，Dixon是印度最具規模與實力的電子製造商之一，擁有成熟且高度自動化的生產體系，並與印度政府推動製造業在地化的政策高度契合。此次合資有利於全面提升集團在印度市場的營運彈性與服務深度，打造多元化製造布局，強化供應鏈韌性，並優化整體成本效益，助力公司實現全球化的長遠戰略。

Dixon副董事長Atul B. Lall則認為，與英業達共同擴展筆記型電腦與伺服器等高成長領域佈局，是Dixon發展歷程中的重要里程碑。這場跨國策略結盟，將有力推動印度IT產業升級，加速英業達與Dixon在全球市場的競爭力，可望引領製造新紀元。

