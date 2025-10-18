38歲時離職以5萬美元在公寓創業 設計商品已有40位億萬富翁穿上身

伯科維茨（Berkowitz，左）的挪威羊毛公司 （Norwegian Wool）大衣已成為億萬富翁、演員、政客和金融家們的時尚單品。（取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約一位男子在38歲時辭去工作，以5萬美元在自家公寓創業，現在他公司生產和設計的品牌外套，在全球已有100多家商店銷售，迄今約有40位億萬富翁購買過他公司出售的挪威羊毛大衣。

伯科維茨（Berkowitz）原本是一名大宗商品交易員，希望創辦自己的公司。如今，無論是在競選活動中，還是在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，還是在HBO電視劇《繼承之戰》第三季的某一集裡，挪威羊毛公司 （Norwegian Wool） 的大衣已成為億萬富翁、演員、政客和金融家們的時尚單品。

伯科維茨表示，該服裝品牌在2024年實現盈利，並且在過去八年中有七年保持盈利。由於競爭壓力，伯科維茨拒絕透露其他財務狀況，但他表示，其公司的產品目前在全球100多家商店銷售，包括紐約薩克斯第五大道精品百貨公司、布魯明戴爾百貨公司、諾德斯特龍百貨公司以及他僅限預約的紐約陳列室。

挪威羊毛大衣的魅力一方面在於款式，另一方面在於功能。伯科維茨說，金融家們的穿著風格是固定的，但他們大多數人穿的經典義大利羊毛大衣並非專為零下40度的天氣設計的。

挪威羊毛公司最暢銷的中長款歐式大衣目前每件售價在1545美元至2945美元之間，具體取決於所用羊毛的種類。該品牌還銷售其他長度和款式的外套，包括西裝外套、運動外套、雨衣和滑雪夾克，以及各種男女冬季外套和配件。根據Berkowitz 估計，約有40位億萬富翁購買過挪威羊毛大衣。

伯科維茨說，2013年，他和一位朋友在地鐵月台上瑟瑟發抖，突然萌生創立挪威羊毛品牌的想法。 「我告訴他，『我需要一件好看的外套，可以穿去上班，而且真的能保暖。』」伯科維茨回憶道，「他把手搭在我的肩膀上，說，『哥們，等你找到合適的，也給我買一件。』

伯科維茨花了幾個月的時間往返義大利，與工廠老闆們見面並爭取他們的青睞，工廠老闆們會把樣衣寄到他的公寓。他說，他最終花了25萬美元，其中5萬美元是他自己的，20萬美元是公司前任首席財務長的投資，這位前任首席財務長是從一位同事那裡聽說了伯科維茨的努力來製作樣衣樣品，並訂購了首批200件外套。

伯科維茨說，在夜晚、週末和假期，他把這些外套一件件穿在身上，兩件放在一個小行李箱裡，運送到美國各地的家族式奢侈品商店。他經常直接向銷售人員推銷，因為銷售人員了解顧客們共同的困境：既想穿上奢華外套又想看起來漂亮。他說，他在三個月內賣掉了全部200件外套，並在2015年初辭去了日常工作。

2017年，伯科維茨首次與一家大型百貨公司合作銷售外套。伯科維茲表示，隔年，挪威羊毛公司參與了兩輪融資，兩人皆來自私人投資者，金額高達七位數。他指出，他仍然是該公司的大股東。

Berkowitz 夢想著挪威羊毛品牌能以兼具時尚與實用性而聞名於世。他計劃增加更多產品線，增加行銷投入，並舉辦快閃零售活動，以提高品牌知名度。

