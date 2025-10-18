世紀民生併購拓米生技 啟動AI零售生態圈

上曜集團旗下世紀民生10月1日完成併購拓米生技（持股51％），並於今日正式啟用高雄大寮的新廠。（圖由世紀民生提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕上曜集團旗下世紀民生10月1日完成併購拓米生技（持股51％），並於今日正式啟用高雄大寮的新廠。

董事長張祐銘表示，此次活動標誌世紀民生正式推進「AI智慧新零售」的轉型布局，更是集團邁向「AI智慧大健康生態圈」整合發展的里程碑。

請繼續往下閱讀...

世紀民生近期已完成併購詠昇電子、拓米生技、星雲電腦及崴浤科技。

世紀民生表示，自本月初完成併購拓米生技，公司已完成整合部署，數週內即啟用全新智慧廠區。今日高雄大寮智慧新廠的啟用，象徵雙方合作進入實質運作階段。

世紀民生表示，新廠區佔地約2700坪，總投資金額1.5億元，導入全自動無塵室等級智慧製造系統，預計年產能可突破7億片口罩，將成為南部地區具代表性的AI智慧生技製造基地。

針對這次併購，張祐銘直言，看上了拓米生技的產品製造力和超人氣。拓米的加入有助結合世紀旗下的生技事業群，並透過同屬集團松果購物平台的社群導購能力，擴大在電商領域的影響力。

拓米生技自成立以來，以電商通路為核心迅速崛起，在網上擁有近40萬粉絲，主力產品包括醫療口罩、抗菌濕紙巾及環保衛生紙等民生生技用品，其醫療口罩長年穩居電商平台銷售冠軍，每月熱銷上百萬個，市佔率15-20%。

世紀民生進一步表示，拓米生技併入後，將與集團現有資源形成強大的「健康生活垂直整合鏈」，涵蓋醫療防護、衛生清潔、寵物營養及長照用品等多重領域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法