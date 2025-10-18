快樂又成功員工六個共同點 獵頭公司CEO以面試超過3萬名經驗分享

不同類型的人對工作與生活的平衡理解有所不同。擁有目標感和對工作的信心是職場幸福感的關鍵因素。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕我們大多數人都必須工作，但人生苦短，不應讓太多時間被不快樂或不滿足所佔據。美國一家獵人頭公司的首席執行長提出最快樂和成功的員工都有六個共同點，他相信，每個人都需要、也應該在工作中享受快樂。

威廉范德柏曼（William Vanderbloemen）是一家獵人頭公司的首席執行長，已面試過超過3萬名求職者。他也是《以你的思維方式工作：12個數據驅動的步驟，助你找到心儀的工作》（Work How You Are Wired: 12 Data-Driven Steps to Finding a Job You Love）一書的作者，調查了大約7000人的職業生涯。

請繼續往下閱讀...

多年來，他一直研究是什麼讓人們在工作中取得成功和快樂，或掙扎和痛苦。以下是為職場人士提出的工作快樂和成功的六個關鍵：

1. 擁有一個好老闆

如果你知道你的主管會為你著想，並且與你保持良好的關係，那麼即使工作不是那麼好，你也能忍受。一個好的老闆了解你和你的個性，例如你喜歡在公開場合接受讚美，還是喜歡在私下郵件中接受讚美。不要讓他們猜測你想培養哪些技能，或哪種管理風格最適合你。相反，試著分享他們需要的關於你的信息，以便他們支持你。這將產生兩種結果：幫助一個好老闆變成一個偉大的老闆，或讓你知道你的老闆不適合你。

2. 工作與生活的平衡

當你不再需要每週7天、每天24小時都處於工作狀態，並且感覺自己的時間真正屬於自己時，你在工作時更有可能感到快樂。但不同類型的人對工作與生活的平衡理解有所不同。你是那種會在孩子參加少年棒球聯盟比賽的間隙查看工作郵件，以防萬一漏掉公司訊息的人嗎？還是你會在一天工作結束後關上筆記型電腦，把發生的事留到明天再說？這沒有對錯之分，但從事一份尊重你風格的工作會讓你感到最快樂。

3. 足夠的錢

如果您的基本需求無法以公平的生活工資的形式得到滿足，那麼即使滿足了許多其他工作快樂標準，您也不會感到快樂。

你不需要為此而刻意調整。每個人都應該得到與其工作價值相符的報酬。因為熱愛而工作固然很好，但如果經濟壓力很大，你很快就會精疲力盡。在當前的經濟狀況下，這可能是一場賭博，但精明的雇主知道，替換你的成本通常比留住你更高。如果你認為合理， 可以要求加薪。

4.自主性和靈活性

把員工視為一個負責任的成年人，能夠在沒有微觀管理的情況下完成工作，這是雇主可以採取的一種人道和尊重的方式，可以讓員工更快樂。如果你覺得得到的不夠，可以要求更多的自主權和彈性。如果你的雇主拒絕，你或許應該去別處尋找一個能給你更多信任的類似職位。

5. 專業成長

擁有晉升的機會會讓人覺得自己在工作上擁有前途，這會讓我們更滿足和自信。你的老闆可能沒有想過如何發展你的職涯發展。這取決於你自己。想想哪些技能可以幫助你勝任目前的職位，以及你未來想要掌握的技能，並尋找相應的職涯發展機會。許多公司都有這方面的預算，像是學費報銷福利，所以一定要好好利用這些。

6. 有意義的工作

擁有目標感和對工作的信心是職場幸福感的關鍵因素。事實上，研究表明，這是職場幸福感最重要的因素。我們不必都在前線衝鋒，即使只是教導幼兒園的孩子、管理急診室、或在非營利組織中為弱勢群體服務。做些有意義的工作對每個人來說都不一樣。只要你相信自己所做的事情能帶來改變，你就會更快樂。

如果你一時看不清，建議你稍微放遠一點。看看你的角色如何為公司的成功做出貢獻，以及如何對世界產生正面影響。如果這仍然沒有幫助，你或許可以努力尋找一家你堅信的公司或事業。

同時，盡力在工作之外尋找有意義的「工作」。即使你的工作現在無法賦予你的生活意義， 培養成為一個優秀的人、做志工、做一個善良的人，這些都能為你的生活帶來意義。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法