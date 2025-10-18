黃金暴漲並非泡沫 重演「70年代黃金狂潮」非夢事

儘管今年以來黃金價格飆升65%，創下自1979年以來最強勁漲勢，但這輪行情並非炒作驅動，而是建立在「真實需求」基礎之上，未來仍有進一步上漲空間。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕高盛集團在最新報告中研判，儘管今年以來黃金價格飆升65%，創下自1979年以來最強勁漲勢，但這輪行情並非炒作驅動，而是建立在「真實需求」基礎之上，未來仍有進一步上漲空間。

根據LSEG數據，黃金10月16日連續第四個交易日刷新歷史紀錄，盤中突破每盎司4300美元，延續今年以來強勢表現。

一些分析人士擔心黃金市場過熱，高盛研究分析師莉娜·托馬斯（Lina Thomas）簡報中指出，當前行情「根植於基本面，而非投機狂熱」。托馬斯補充稱，黃金價格「仍存在顯著上行潛力」，並將當前行情與20世紀70年代黃金熱潮 相提並論。」

20世紀70年代，美國總統理尼克森宣佈終結佈雷頓森林體系（Bretton Woods System），美元與黃金脫鉤，使黃金價格開始自由浮動。隨之而來的高通膨、石油危機以及越南戰爭與冷戰的不確定性，推動金價數倍上漲。

托馬斯指出，「當時，財政赤字與政策不確定性使私人投資者尋求系統外的價值儲藏手段」；「如果類似的恐懼情緒再次出現，我們可能會看到全球資產配置多元化趨勢進一步加劇。」

托馬斯強調，黃金市場規模相對較小，與美國國債或股票相比，價格波動速度更快，「恐懼傳播的速度在黃金市場尤其驚人」。

