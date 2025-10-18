阿北畢業文！退休炒股一時爽 400萬All in快賠光哭「我太貪了」

日本一位長者退休後學習投資，一頭栽進股市，卻未留意風險控管，最終慘賠。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多銀髮族退休後閒閒沒事，想靠退休金投資股票賺一把，卻常常因為追高殺低，最終燒光退休金。日本一位退休阿北想學投資，一頭栽進股市當起投資小白，最終將2000萬日圓（約台幣400萬）退休金幾乎全數投入，短短1年賠到只剩200萬日圓（約台幣40萬），這位長者發現退休金快要歸零竟然哭了，悲嘆「我先是貪婪，然後害怕，最終被套牢」，現在學到教訓了。

日媒《Fina see》報導，1位日本上班女性族梨花（化名，40多歲）天天看著父親平藏（化名）退休後過著平靜的生活，與她忙碌的工作節奏形成了鮮明對比。某天梨花向父親提起NISA的制度，這是日本政府推動的「少額投資免稅制度」，鼓勵國民儲蓄轉向投資的稅務優惠政策，吸引父親的興趣，開啟銀髮族投資小白的生涯。

梨花回憶，父親的NISA投資在前兩個月進展順利，似乎很享受，會說「那檔股票漲了」，或者「我找到了一檔好股票」之類的話。但過了兩三個月，父親的行為開始改變。開始頻繁殺進殺出，嘴裡總是說著「價格還會漲」、「現在是買入的好時機」等等。

而且，如果早上起床不看看股價，平藏就會焦慮不安，跌了就慌亂拋售。看著平藏的行為日益惡化，梨花越來越擔心。梨花終於查看了父親的存摺和證券帳戶餘額，發現原本大約2000萬日圓的退休金，過去一年竟然只剩200萬日圓，父親的退休金幾乎耗盡，很快就必須重返職場了。

平藏被女兒一問投資狀況，一開始只淡定回應說：「這是一次很好的學習經驗」。然而，當梨花追問時，平藏承認了自己正在失敗的殘酷現實，最後，平藏含著淚水說道：「我陷入了買、賣、賣、再買的循環。我先是貪婪，然後害怕，經常被套牢。」說完這句話，他似乎就不再說話了。

日本理財專家建議，考慮到退休後或近期股市繁榮，一一。NISA無疑是一個支持退休後累積資產的製度，即使在退休後也是如此。然而，它並不能規避投資風險。NISA免稅並不意味著你應該把退休儲蓄投入其中，也不宜看著每日股價波動殺。

