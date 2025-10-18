南韓推出「超嚴」限貸令 房價逾5400萬僅能貸431萬

為了遏阻過高的房價，南韓規定價格逾5400萬台幣的公寓，僅能貸款約431萬。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了防止房地產市場過熱，南韓政府最近推出第三輪調控政策，納入極為嚴格的限制貸款措施，價格逾25億韓圜（約5400萬台幣）的住房，抵押貸款上限不得超過2億韓圜（約431萬台幣）。此外，若在貸款執行日前後獲得超過1億韓圜（約216萬台幣）的信用貸款，自貸款執行日起1年內將不得在調控地區買房。

南韓《中央日報》報導，南韓金融委員會15日召開由相關部門聯合舉行的「為穩定住房召開緊急家庭負債研究會議」，並發布上述內容，包括企劃財政部、國土交通部、南韓央行及金融監督院等機構也參加此次會議。

首先，在首都圈及調控地區，住房抵押貸款的上限將根據住房價格（行情價）進行調整。此前在「6·27家庭負債對策」中，對首都圈及調控地區的貸款限額一律限制為6億韓圜（約1293萬台幣），但今後對逾25億韓圜的住房限額將降至2億韓圜，對15億（約3233萬台幣）以上至25億韓圜以下的住房，限額將降至4億韓圜（約862萬台幣）。15億韓圜以下住房的限額則維持6億韓圜不變。

壓力總債務本金利息償還比（DSR）也將得到強化。目前在首都圈及調控地區，住房抵押貸款計算中加算利率為1.5％，今後將上調至3％。所謂壓力DSR是在計算貸款額度時，考慮中長期利率變動的可能性，應用一定水平加算利率的制度。雖然實際貸款利率並不會上升，但這相當於起到縮減貸款額度的作用。

若1戶住房持有者申請全租貸款，DSR也將適用於全租貸款。無論地區，持有住房的人若在首都圈或調控地區租房，其全租貸款的利息償還部分將被納入DSR計算。

此外，若獲得超過1億韓圜的信貸，自貸款執行日起1年內不得在調控地區買房。當天，國土交通部將首爾全境及京畿道12個地區指定為調控地區。這12個地區包括果川市、光明市、城南市（盆唐區、壽井區、中原區）、水原市（靈通區、長安區、八達區）、安養市（東安區）、龍仁市（水枝區）、義王市和河南市等。

