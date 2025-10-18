台積電美國廠擴大用地面積！外媒揭與當地建商合作細節

自由電子報
2025/10/18 15:54

外媒指出，台積電已經和美國建商「普爾特房屋」（Pulte Group）合作，在鳳凰城開發NorthPark項目。（彭博）外媒指出，台積電已經和美國建商「普爾特房屋」（Pulte Group）合作，在鳳凰城開發NorthPark項目。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）的董事長暨總裁魏哲家週四（16日）在法說會上表示，公司正準備將在美國廠加速升級至2奈米及更先進的製程技術，並即將在現有廠區附近取得第2塊大面積土地，以支持目前的拓展計劃，提供更多彈性，以應對非常強勁的AI相關長期需求。而據美媒報導，台積電已經和美國建商「普爾特房屋」（Pulte Group）合作，在鳳凰城推動涵蓋 6000 英畝（約2428公頃）土地的NorthPark開發案，其項目包含創新走廊，這片創新走廊內的土地，為台積電的擴張提供了強有力的選項

據《鳳凰城商業雜誌》（Phoenix Business Journal）報導，台積電和「普爾特房屋」共同申請，擬將位於台積電AZ廠（TSMC Arizona）南側的一部份州政府信託土地重新規劃，開發為大型綜合型規劃社區。

這片土地由亞利桑那州土地管理局（Arizona State Land Department）所有，未來將透過州土地拍賣出售。

普爾特房屋早在去年就向鳳凰城市府提交「計畫單元整體開發案」（Planned Unit Development，PUD），申請將尚未開發的州政府信託土地重新規劃，用於興建NorthPark項目。而NorthPark計畫共劃分為7個使用區，其中約900英畝（約364公頃）將作為「創新走廊」，緊鄰台積電廠區南側。

台積電AZ廠發言人告訴《鳳凰城商業雜誌》：「創新走廊內的土地，為我們的擴張提供了強有力的選項。」該發言人指出：「在評估擴廠地點時，我們考量了與現有園區的距離、是否有連續且完整的土地，以及公共設施與基礎建設的可及性。」

