老屋伴老人1》逾半縣市超高齡 北市、嘉縣老最快

〔記者徐義平／台北報導〕今年第一季全國65歲以上高齡長者已突破450萬人、約453.99萬人，占全國總人口數比重約19.42%，雙雙再創統計新高，進一步觀察全國22縣市高齡長者占比，共有11個縣市為2成起跳，也就是半數縣市都已進入超高齡社會。

其中台北市、嘉義縣更突破23%，也就是上述兩縣市每4.34人就有1位是65歲以上的高齡者，而高齡者占比逾2成的縣市，還包括高雄市、宜蘭縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣以及基隆市等。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，高齡長者宅趨勢往M行兩端發展，一端是醫療、社福、公設資源，甚至青壯年就業機會、家庭支援相對充足的雙北市、高雄市，另一端則是人口長期外流的中部、東部。

觀察各縣市高齡者數量，以新北市最多、有77.91萬人，第二多則是台北市、有57.76萬人，第三多則是高雄市、有55萬人，而光是雙北市高齡者就高達135.67萬人、占全台高齡者比重近3成，換句話說，全台每3.3位高齡者就有一個是在大台北。

進一步對比10年前、也就是2015年第一季全國高齡者人數與占比，分別約298.17萬人、12.69%，10年來高齡者增加155.82萬人、增幅逾5成、高達52.25%。房產業者指出，高齡者爆增後續將衍生養老、甚至是長照等需求。

屋老人也老 超高齡社會難題

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，台灣高齡化現象日益增長，所幸此族群經歷台灣經濟騰飛年代，普遍有房且富足，只要能夠守成便能安心養老。其次，養老的途徑越發多元，除了養生村外，還有「以房養老」、「青銀換居」、「包租代管」等方案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高齡化是不可逆的趨勢，會衍生出許多社會議題，尤其早年住宅型態又是透天與公寓為主，現實上可能會有進出不便的問題，加上又不是每個家庭都有餘力可以換成電梯大樓，可能要思考怎麼幫助住在老宅但沒有電梯的高齡者。

