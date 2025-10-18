睽違3年！台電人ㄟ生態誌月曆限量開賣、4通路可預購

台電2026年推出《台電人ㄟ生態誌》桌曆，月曆，並於即日起開放限量預購。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕睽違3年台電月曆開賣！繼推出電業文資、電力景點等超夯月曆後，台電2026年推出《台電人ㄟ生態誌》月曆並於即日起開放限量預購，想收藏民眾可於國家書店、五南文化廣場、誠品、博客來等線上通路預購。

台電2026年月曆以《台電人ㄟ生態誌》為題，攜手曾獲金鼎獎、德國iF設計獎等國內外獎項的種籽設計，以「家」為核心概念，精選9處電力場域及棲居於此的動植物，透過如繪本般的插畫，搭配融入物種與時節的文案，引領民眾依循四時節氣，看見電力場域不僅是能源基地，更可成為物種安居的家園。而出現在每個月份默默記錄、守護物種的台電人身影，也象徵台電80年來與這片土地共生的軌跡。

台電2026年推出《台電人ㄟ生態誌》桌曆，月曆，並於即日起開放限量預購。（台電提供）

台電介紹，一月首先由國際嬌客黑面琵鷺打頭陣，呈現台電人10多年來投入永安濕地環境保育成果，成功將濕地打造為適合候鳥入住覓食的「水鳥大飯店」。六月東亞家蝠接棒登場，述說台電2020年於雲林台西風場展開的「蝙蝠棲地搬遷計畫」，設置超過百個巢箱，打造專屬蝙蝠居住的「小蝠宅」。

八月來到百棵光蠟樹環繞的中寮開閉所，每逢夏天總能看見宛如迷你推土機的獨角仙結伴成行，讓這座隱身於樹林中的輸電基地搖身成為充滿生機的綠色棲地。十二月則集結9處電力場域與動植物，陪伴民眾一起迎向羊年，也代表台電與自然環境的永續約定。

台電表示，2026台電月曆、桌曆各限量300份，即日起可於國家書店、五南文化廣場、誠品、博客來等線上通路搜尋預購，歡迎有興趣民眾把握機會搶購收藏。

