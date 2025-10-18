回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高挨罰百萬

若飛機餐未在入境台灣前吃完或主動棄置，便攜帶入境台灣，恐被開罰。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕雙十連假才剛結束，下週馬上又要迎接光復節連假，而說到連假，許多台灣人都飛出國旅遊度假，不過回國要注意了，若飛機餐未在入境台灣前吃完或主動棄置，便攜帶入境台灣，最高恐被罰新台幣100萬元。

動植物防疫檢疫署官方提醒，飛機或郵輪上的餐點，跟免稅商品一樣屬於「境外」產品，因此不能帶回台灣，且若餐點含有以下：

1.含有豬、雞、牛等禽畜肉類的餐點

2.夾有肉類、火腿、生菜的三明治或麵包

3.生菜沙拉

4.附餐水果，如香蕉、蘋果等

上述4類物品皆屬禁止入境的項目，入境台灣前應通通都要吃光光，或在通關前投入農產品棄置箱，也可以到防檢局檢疫櫃檯尋求協助，但若違規攜帶境外動植物產品，最高可罰新台幣100萬元。

根據《動物傳染病防治條例》第43條第8款規定，若從發生非洲豬瘟疫情的國家或地區違規攜帶豬肉產品入境，第1次查獲將裁罰20萬元，第2次（含以上）違規者則處以100萬元罰鍰。

