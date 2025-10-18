「退休前一年」該做什麼？專家教你3步驟迎接新人生

專家建議，在退休前一年要找到工作外的興趣，如週末做志工、參加社團或興趣聚會。多嘗試找到自己喜歡的活動，避免退休後陷入孤單。示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後的人生要如何度過？美國投資研究機構「晨星公司」（Morningstar）產管理及退休計畫主管班茲（Kristin Benz）和知名部落客吉爾伯特（Fritz Gilbert）的對談，就提供了一些實用的退休準備建議，分享了在退休前一年應做的心理、經濟與人際準備，提供退休族群實用指南。

首先是可以做好「心理準備」，利用倒數計時的方式，幫助你進入退休模式。吉爾伯特建議，距離退休一年時開始使用倒數計時APP，讓自己能逐步感受到退休的現實感。他表示，倒數計時可以幫助減少對職場專案的過度依賴，逐步將注意力轉向退休後想做的事情，並為心理做好準備，「每次打開APP，都會感受到即將到來的重大變化，心情充滿期待。」

再來是做好「經濟準備」，也就是提早規劃現金與年金策略，這是因為，退休後最大的生活變化，是從「累積資產」轉為「提取資產」。吉爾伯特提醒，退休前半年至一年就應規劃「生活現金」，至少準備2至3年的生活費，以避免退休初期手忙腳亂。最理想的情況是在退休當天，你手頭上就有2至3年的生活費現金。

要準備生活現金可能需要一段時間。可以大量賣股票，但吉爾伯特建議，可以在退休前1至2年，就陸續把部分投資轉成現金，又或者將工作上的獎金或臨時收入全部放入生活現金帳戶，重點在於得主動規劃，如果退休前1個月才意識到這件事，那就太晚了。

此外，年金領取時機也需事先思考。吉爾伯特建議，若沒有特殊健康因素，延後領取年金通常更划算。例如，他與妻子決定妻子62歲領，他則等到70歲，以獲得最大配偶年金，但中間生活費需從投資組合支出。

最後是「人際關係準備」。研究指出，退休後男性與朋友的互動會顯著下降，因為男性有95%朋友是職場上遇到的人，吉爾伯特建議即將退休的人應該要問問自己：「如果職場上的朋友消失，休假時該和誰出去？」

吉爾伯特建議，人際關係需要時間培養。即便一年後才逐步從認識變成朋友，也總比退休時發現身邊沒有朋友好。可以在退休前一年主動擴大社交圈，安排與周遭人共度的時間，定期安排聚餐、週末活動或興趣社團，將認識的人逐步轉化為朋友，避免退休後陷入孤單。

此外，要找到工作外的興趣，如週末做志工、參加社團或興趣聚會。多嘗試找到自己喜歡的活動，觀察是否能與擁有相同興趣的人建立關係。如果有人可能成為朋友，就邀請一起吃飯，這些努力最好在退休前就開始。

