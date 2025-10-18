市場沒信心了！供應過剩跡象顯現 國際油價跌慘

國際油價週五（17日）小幅收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（17日）小幅收高，但本週仍慘跌近3%，主要受到國際能源署（IEA）預測全球石油供應過剩擴大的影響，同時美國總統川普與俄羅斯總統普廷同意再度會面討論烏克蘭問題。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶57.54美元，上漲8美分，漲幅0.14%。

布蘭特原油期貨收每桶61.29美元，上漲23美分，漲幅0.38%。

川普與普廷週四同意於未來2週內，在匈牙利舉行另一場關於烏克蘭戰爭的峰會。此舉緊接著以色列與哈瑪斯之間的加薩停火協議，該協議暫時結束了雙方的戰鬥。

同時，烏克蘭總統澤倫斯基週五前往白宮，爭取更多軍事援助，包括美製長程戰斧巡弋飛彈；而華府則加大對印度與中國的施壓，要求它們停止購買俄羅斯原油。

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「我們剛見證了中東世代難得一見的和平協議，伊朗已被中和，現在輪到烏克蘭；市場上前所未有的地緣政治風險正迅速消散。」

本週油價下跌部分也歸因於美中貿易緊張情勢升溫，加深市場對經濟放緩與能源需求下降的擔憂。

限制原油價格上漲的另一因素，是國際能源署對2026年供應過剩的預期。另外美國能源資訊署（EIA）週四公布，上週美國原油庫存增加350萬桶，至4.238億桶，遠高於路透調查分析師預期的28.8萬桶增幅。

EIA 表示，庫存增幅高於預期主要是因為煉油廠進入秋季維修期，開工率下降所致。數據同時顯示，美國原油產量升至每日1363.6萬桶，創下歷史新高。

