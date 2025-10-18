黃金搭大怒神！又創新高後立馬遭下殺慘崩

黃金週五（17日）衝上每盎司4300美元之後回落。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週五（17日）衝上每盎司4300美元之後回落，下挫逾2%，主因是美國總統川普對中國徵收100%關稅難以持續，緩解避險需求，以及美元走強。

黃金現貨價下跌2.6%，報每盎司4211.48美元，盤中一度觸及歷史高點4378.69美元；12月交割黃金期貨下跌2.1%，報每盎司4213.30美元。

《路透》報導，黃金本週上漲4.8%，週四首度突破4300美元。盤中稍早，黃金一度有望創下自2008年9月雷曼兄弟倒閉引發全球金融危機以來的最大週周漲幅。

獨立金屬交易商Tai Wong說：「我認為，川普自最初宣布100%關稅以來，目前語氣已變得較為緩和，這讓貴金屬交易的熱度有所下降。」

川普週五確認將與中國國家主席習近平會晤，緩解市場對兩國貿易衝突升級的一些不安情緒。

目前市場預期聯準會（Fed）將在10月會議上降息25個基點（1碼），並在12月再次降息。

滙豐銀行將2025年黃金均價預測上修100美元，至每盎司3455美元，並預估2026年將達到每盎司5000美元。

即使金價創下新紀錄，亞洲的實體黃金需求依然堅挺，印度的溢價在節慶前創下十年來的新高。

