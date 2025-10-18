高雄房市冷清 自然人房地合一稅收衰退六都最大

高雄市今年前三季的自然人房地合一稅與土增稅都明顯衰退。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市今年以來房市交易冷清，連帶也衝擊政府稅收，自然人房地合一稅收實徵金額衰退幅度居六都最大。

根據內政部統計，今年前3季高雄市房屋買賣移轉棟數僅2萬3374棟，對比去年前3季足足少了1萬2339棟，減幅達34.5%。另根據財政部統計，高雄市今年前3季，自然人房地合一稅累計實徵金額共50.03億元，與去年前3季相比，衰退了32.85%，明顯大於全國平均減幅的22.35%，也是六都自然人房地合一稅收衰退最大的直轄市。

今年前3季自然人房地合一稅實徵金額與去年同期相比，六都僅新北市逆勢增加19.67%，其餘均呈現衰退，台北市衰退26.92%、桃園市衰退27.46%、台中市衰退27.68%、台南市衰退29.86%、高雄市唯一衰退逾30%，衰退程度呈現由北往南擴大現象。

此外，高雄市今年前3季的土地增值稅累計實徵金額達41.92億元，也比去年同期衰退24.96%。

