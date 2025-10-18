台南三大重劃區土地標售登場 北安商業區每坪底價飆破70萬

北安商業區市地重劃區示意圖。（南市地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市積極釋出產業用地，帶動城市新一波投資熱！自10月13日起至12月4日止，開辦麻豆工業區、北安商業區及新營客運轉運中心等三大重劃區抵費地公開標售，12月5日開標。其中北安商業區地段最搶手，每坪底價上看70萬元。

此次標售包括麻豆工業區5標工業用地（工甲二、工乙二），底價每坪約8萬4930元至10萬5600元不等；北安商業區3標商業用地，底價每坪約為53萬2229元至70萬4000元不等；新營客運轉運中心則釋出6標產業專用地，底價每坪約11萬9967元至13萬3244元，選擇多元。

地政局表示，市府以公開標售、標租及設定地上權等多元方式活化公有土地，推動開發與招商並進，帶動區域產業與生活機能升級。

麻豆工業區重劃完成後，建蔽率70%、容積率270%，區內設有滯洪池與抽水站，改善低窪積水問題並優化交通排水系統。自2021年重劃完成以來，已吸引多家廠商進駐設廠，形成串聯南科的產業廊帶，創造大量就業機會。

北安商業區則以「安南副都心」為定位，建蔽率60%、容積率320%，除打造全齡化特色公園與防洪設施，提升周邊152公頃地區防洪韌性外，未來也將提供大型商業設施進駐所需用地，成為安南區商業新核心。

新營客運轉運中心重劃區則規劃客運站、公園、停車場及綠地等公共設施，建蔽率60%、容積率200%。地處交流道要衝，除具交通優勢，更結合南科與新營生活圈，引進物流、旅宿、零售等產業進駐，預料將成為帶動地方繁榮的產業新聚點。

麻豆工業區市地重劃區示意圖。（南市地政局提供）

新營客運轉運中心市地重劃區示意圖。（地政局提供）

