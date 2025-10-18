買機票千萬別這樣做！「1舉動」秒從天堂掉到地獄

1名女子因在貼文中露出「定位代碼」，慘遭有心人士取消。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲女子多赫蒂（Melissa Doherty）分享自己「期待了一輩子的夢想之旅」卻發生慘劇。他表示自己在網路上訂了飛往新加坡的機票並分享到網路上，結果因貼文中露出「訂位代碼」，且TikTok帳號有自己的姓氏，遭有心人士慎自取消航班訂單，讓她感到不滿。

《每日郵報》、《紐約郵報》報導，多赫蒂一直夢想赴新加坡旅遊，日前終於訂了機票並開心發文分享，這是她「期待了一輩子的夢想之旅」，未料遭陌生網友取消訂單，至少損失近8千台幣。

她說明，「我在貼文露出訂票代碼，且我的TikTok帳號就有我的姓氏」、「有人利用這些資訊擅自取消我的訂單。」她收到澳航的退款通知信後才發現異狀，起初以為是航班被取消，所以想著只要重新預訂行程就行了，結果原先1200澳幣（約新台幣2萬3811元）的機票卻只退回800元（約新台幣1萬5874元）。

她連忙向客服確認，才得知有人透過電話將她的訂單取消，且由於非網路操作，系統無法追蹤取消者身分。

多赫蒂說，這種行為讓她感到「噁心」且憤怒，不過她也坦承，當時只是單純想分享喜悅心情，「我知道網路環境複雜，不該在社群上公開個人資訊，但當下只是太興奮了，沒有想太多，很多人可能都會犯相同的錯誤。」

值得慶幸的是，《紐約郵報》報導，多赫蒂透露，自己已經「重新預訂了航班」。

