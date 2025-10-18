便宜機票藏陷阱！他靠「這一招」省錢 卻直接被航空公司封殺3年

航空旅行一直以來就充滿各種創意十足的取巧方式，但如今有一個「小撇步」讓航空公司頭痛到不行，甚至開始被當作嚴重違規行為來處理。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕航空旅行一直以來就充滿各種創意十足的取巧方式，但如今有一個「小撇步」讓航空公司頭痛到不行，甚至開始被當作嚴重違規行為來處理，這個省錢撇步叫做「棄程」（Skiplagging），也就是搭乘有中途停留的航班，在中途停留處下機，從而避免直接抵達最終目的地，這一作法會比直飛航班便宜，如今正讓越來越多乘客被標記、被盤問，甚至被全面禁止搭機，國外有人被抓到後，就被航空公司禁飛了3年。

《Far and Wide》報導，「棄程」這個購票方式又被稱呼為「隱藏城市票」（Hidden city ticketing），舉例來說，從紐約直飛華盛頓的航班可能會比紐約飛邁阿密、但中途在華盛頓轉機的航班還貴。因此部分旅客便會選擇後者，只搭到中途站華盛頓就下機，放棄再來飛往邁阿密的航班。

這招多年來令美國航空（American Airlines）等大型航空公司相當頭痛。航空公司早已警告，使用這種手法不僅可能讓乘客失去機票，甚至會被列入黑名單，永遠不得再搭乘該公司的航班。

航空公司認為這問題十分嚴重，因為這種行為會干擾營運、導致行李誤送，還會讓原本可以賣出的座位空著。某家航空公司直言：「每一段被跳過的航程，都是一個浪費的座位。」

儘管航空公司早已注意到「隱藏城市票」多年，但近年來執行監控與懲處的力度明顯加強。某些乘客會被系統標記出異常的訂票模式，例如他們的「轉機地點」剛好與居住城市吻合。也有旅客回報，在辦理登機手續時被攔下、被詢問，甚至被警告若刻意不搭乘後續航班，可能會被列入「禁飛名單」。

美國航空2024年在一場訴訟中勝訴，獲得 940 萬美元賠償，對象是一家協助旅客搜尋這類「隱藏城市票」的網站。美國航空指控該平台違反公司規定，並藉此從設計出的航線漏洞中牟取利益。這項判決釋出明確訊號：航空公司對這種行為將不再容忍。

部分乘客則因此付出代價。一名 17 歲少年因為身份證上的居住地與轉機城市相同而被發現使用這手法，最終遭航空公司禁飛3年。也有常飛旅客被取消哩程資格、被要求補繳票價差額，甚至被追討數千美元以恢復帳號。這些原本為了「短期省錢」的做法，往往演變成「長期麻煩」。

報導分析，「隱藏城市票」之所以存在，是因為機票價格體系本身常常毫無邏輯可言。由於需求、競爭程度與航線熱門度等因素，短程航班有時反而比長程航班更昂貴。這種定價的不一致，讓許多旅客感到不滿，認為正是航空公司自己造成了這個漏洞。

業界人士指出，這類做法破壞了航空公司對票價與載客量的控管。乘客則主張，既然票是自己付錢買的，就有權決定要不要搭完整趟行程。不少人對於因「少搭一段航程」就被質問、甚至被禁飛的情況感到難以接受。

隨著各種「旅遊秘訣」與「省錢技巧」在網路上爆紅，航空公司開始更加密切監控訂票行為。如今的追蹤系統比過去更為精密，能偵測到先前容易被忽略的異常模式。這代表著成功「棄程」的機會越來越少，而被抓包的風險則越來越高。

