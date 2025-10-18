沒公司光環後慘敗！高階主管變打工族：被年輕領班指揮好屈辱

不少中高齡者出來創業，但失去公司的名號與招牌後，許多人往往被現實狠狠擊潰。倉庫工作示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕懷抱豐富經驗與自信，選擇在50多歲時出來創業、挑戰獨立的中高年族群，在日本並不少見，不過一旦失去公司的名號與招牌後，許多人往往被現實狠狠擊潰。日本一名曾任大型製造商企劃部長的佐藤誠（53歲，化名），在公司內是公認的能幹人物，但他對於即將進入終點的職涯感到不安，於是決定採用公司的優退方案提前退休，拿3000萬日圓（約622萬元新台幣）退休金出來創業，但最終燒光資金創業失敗，如今的他在倉庫夜班打工維持生計，時薪只有1580日圓（約327元新台幣）。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，在發現公司業績逐漸下滑的同時，佐藤誠對未來感到不安，他說：「我問自己，這樣繼續下去真的好嗎？剛好公司開出優退方案，退休金還有加成，大約能拿到3000萬日圓。我想，憑自己的企劃能力，離開公司也能闖出一片天。」

佐藤誠拿著這筆退休金，成立了面對企業的經營顧問公司，準備展開夢寐以求的第二人生。然而，現實卻格外冷酷，在失去了原本公司的招牌後，他過去引以為傲的企劃提案，竟完全打動不了客戶。

他無奈地說：「在公司裡，只要提出有趣的企劃，客戶自然會感興趣。但當我成為個人事務所後，一切都不同了。沒有公司的背書，我的企劃再好，也推不動。」就連過去合作多年的客戶，也只委婉地拒絕：「佐藤先生的想法很棒，但我們不太敢把案子交給個人工作室。」

而自尊心讓他無法放下身段去打陌生電話、挨家挨戶推銷。佐藤誠說：「大家只把我當作『前○○公司的佐藤先生』，沒有人真正把我當獨立顧問看待。新客戶一個也拿不到。光是事務所房租、交際費，就讓退職金眼看著一點點被耗光。」

僅僅半年，資金就見底。佐藤誠不得不宣布停業。他試著重新找工作，但53歲的年齡，加上過去高薪的背景，讓他連履歷都難以通過初選。

然而為了生活，他還是得工作。如今，佐藤誠靠著在倉庫夜班打工維持生計，時薪只有1580日圓。他說：「每次被比我年輕許多的領班指揮時，心裡都覺得無比屈辱。從沒想過自己的人生會走到這一步。」

報導指出，調查發現，創業失敗的首要原因之一始終是「銷售不振」，像佐藤誠這樣，雖然具備企業內部的專業經驗，但那未必能直接轉化為個人創業的「銷售力」。因此，在失去「公司招牌」這層保護傘之前，必須事先模擬好該如何應對這種局面。

另一個關鍵是資金規劃，將退休金全數投入事業，是極高風險的選擇。應該預留至少1年、最好2年的「生活防衛資金」，與事業資金完全分開，以免在事業尚未上軌時就陷入困境。

最後，還要準備「失敗的保險」，因為一旦失敗，中高年想再以正職身份重返職場的難度遠高於年輕世代。因此務必在創業前就設定明確的退場機制，像是幾年內沒成功就收攤，只有這樣，才能及時止損，為下一步行動留出餘地。

