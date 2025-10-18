免費入場最後一天！台電AI風力預測技術登「台灣創新技術博覽會」

台電展區集結「退役變電箱」、「日月潭底泥」、「退役木橫擔」與「退役封水銅條」等四大再製計畫，一次飽覽台電文創歷年經典作品。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕2025台灣創新技術博覽會免費展出至今（18日），台電今年以「能源轉型」為主題參展，展出風力發電預測的新AI應用技術，還有網路爆紅的台電文創系列作品。歡迎民眾前來感受台電的技術創新科技力與循環永續軟實力。

台灣創新技術博覽會由經濟部、數位發展部、國科會、中研院等11個政府機關聯合主辦，匯聚近450間國內外企業、展出近1100件專利技術。台電展區位於「創新經濟館」，今年以「能源轉型」為主題展出「快速部署之風力發電預測技術」與「台電文創退役材料再製計畫」等2項技術。

台電指出，我國綠能持續發展，配合風、光發電間歇特性，台電積極發展再生能源發電預測技術，確保電力精準調度。其中，風力發電因氣候與風況特性，通常需先收集至少6個月的歷史觀測數據，才能建構預測模型。

隨著新建風場陸續併網發電，為即時納入新增機組預測數據，台電首度於風力發電預測中導入Transformer架構的AI模型，透過分析及運用風場周邊「數值天氣預報」（Numerical Weather Prediction，NWP）大數據資料，再經由AI模型學習、演算及推導，讓風場在併網運轉的前期，即可取得具一定準確度的發電量預測。

台電在展區也有把百年電業老物重賦新生的再製回春術，包含將退役變電箱門板重新解構裁切、每片都有專屬的出生地和繪圖的「台電變電箱隔熱墊」，此次展場還集結「日月潭底泥」、「退役木橫擔」與「退役封水銅條」等四大再製計畫，一次飽覽台電文創歷年經典作品。

台電文創2018年創立至今，已使用超過3公噸煤灰、2.4公噸底泥、近4000片變電箱與3300顆線路絕緣陶瓷礙子等，並持續與國內設計品牌合作，共推循環經濟。

台電除在「創新經濟館」與中油等國營事業聯手展出外，也在「發明競賽區」展示包含機組葉片修護技術等5項匯聚台電研發結晶的專利技術。

