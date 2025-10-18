自由電子報
台積電NO.1！全球最值得信賴科技公司 台灣14間公司入列

2025/10/18 09:37

「2025年全球最值得信賴公司」榜單，在45家「科技硬體業」公司中，台廠有14家入選。（路透資料照）「2025年全球最值得信賴公司」榜單，在45家「科技硬體業」公司中，台廠有14家入選。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕新聞週刊（Newsweek）公布「2025年全球最值得信賴公司」榜單，在45家「科技硬體業」公司中台廠有14家入選，包括台積電（2330）、南電（8046）、中美晶（5483）和鴻海（2317）等公司。

《新聞週刊》（Newsweek）最新「2025年全球最值得信賴公司」榜單，在「科技硬體業」公司中，台積電拿下第1，其他入選台灣公司依序為世界先進（5347）、台灣半導體（5425）、聯發科（2454）、華碩（2357）、瑞昱（2379）、鴻海（2317）、和淞（6826）、南電（8046）、台達電（2308）、力成（6239）、廣達（2382）、中美晶（5483）以及鴻準（2354）。

其中，首度入選的台灣公司有鴻海、 南電、中美晶、和淞、力成、廣達和鴻準。

2025年「科技硬體業」全球最值得信賴公司，今年前5名為台積電、戴爾（Dell）、漢威（Honeywell ）、蘋果（Apple）、艾司摩爾（ASML）。

