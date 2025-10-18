影響力取代石油！謝金河：誰掌握晶片就掌握世界

謝金河指出，過去大家最常說「誰掌握石油？誰掌握世界！」但如今全球前10大市值企業中，晶片相關產業抬頭，未來可以說是：「誰掌握晶片？誰掌握世界！」（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河指出，過去大家最常說「誰掌握石油？誰掌握世界！」但如今全球前10大市值企業中，晶片相關產業抬頭，未來可以說是「誰掌握晶片？誰掌握世界！」

謝金河在臉書以「晶片力即國力」為題發文指出，過去半個世紀以來，大家最常說的一句話是：誰掌握石油？誰掌握世界！他也提到，在2020年之前，沙國石油公司Aramco經常是世界市值最大的企業，後來逐漸被蘋果超車。

請繼續往下閱讀...

謝金河表示，現在全球前10大市值企業，Aramco（沙烏地阿拉伯國家石油公司）已逐漸被AVGO（博通）超車，輝達獨佔鰲頭，AVGO及Tsmc ADR（台積電ADR）都在榜上，Aramco市值已經落居第八，印證了未來是晶片的時代，也可以說是：誰掌握晶片？誰掌握世界！

謝金河指出，川普從去年7月還沒有當選前就頻頻對台積電比手畫腳，說台灣偷走美國晶片生意，台積電偷走美國晶片技術。川普揚言要對半導體課稅100%，又一度加到300%，後來又說有在美國設廠的可以豁免。最近商務部長盧特尼克又出來喊話說台灣先進製程晶片50%要在美國生產。都可以看出在地緣政治中的半導體產業有多麼重要！

謝金河提到，今年台股因為台積電頻頻上漲，台股指數躍上27732，台股市值也超越德國，直追法國，成為全球第一八大股市。值得一提的是，全世界今年大漲的市場都與半導體有關。像今年南韓股市大漲，海力士從73100漲到475000韓元，威力非同小可，三星也被海力士帶起來，從49900漲到99100韓元，南韓股市看這兩檔半導體股在表現。

謝金河也指出，高市早苗即將上位，除了軍工股，日本重視供應鏈安全，半導體及設備股紛紛大漲，最具代表性是封測的愛德萬及快閃記憶體的鎧俠。上市不久的鎧俠今年以來股價大漲319%，市值跑到3.71兆日圓。

謝金河表示，中國股市創10年新高，今年漲幅最大的是芯片股，從寒武紀到中芯國際，華虹，甚至是合肥的晶合集成，漲幅都很驚人。最近ASML（艾司摩爾）股價大漲，荷蘭股市也創下歷史新高點。

謝金河在文末指出，晶片照亮了資本市場，除了台灣、南韓、日本、中國、荷蘭都是這樣。美國更是如此，今年費城半導體指數漲幅最強勁，都印證了晶片力就是國力！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法