美股收盤》地區銀行危機緩解！道瓊收高238點 台積電ADR走跌

2025/10/18 06:01

美股週五多上漲。（路透）美股週五多上漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國銀行股週五反彈，此外美國財政部長貝森特表示將與中國貿易代表舉行會談，美股市在午後交易中延續漲勢，擺脫週四因地區銀行信貸問題引發的拋售。道瓊指數收盤上漲238.37點，漲幅0.52%。標普500指數上漲0.53%，

那斯達克指數上漲0.52%，費城半導體指數下跌0.32%，台積電ADR下跌1.59%，收在295.08美元。

綜合外媒報導，美國財政部長貝森特表示，將於週五晚間與中國貿易代表舉行會談，美國總統川普也在白宮表示，月底仍有可能與中國國家主席習近平會晤。這些言論暗示，11月1日對中國加徵100%關稅有可能不會實現。

錫安銀行（Zions Bancorporation）和西部聯盟銀行（Western Alliance Bancorp）近日因披露不良貸款，週四股價暴跌，週五分別反彈近5.84%、3.07%，投資人多認為，不良信貸為一次性事件，而不是更大危機的一部分。

科技股方面，甲骨文2030年展望受質疑，下挫6.93%，創1月來最大跌幅，輝達漲0.78%、微軟漲0.39%，蘋果上漲1.96%，特斯拉漲2.46%。

道瓊指數上漲238.37點或0.52%，收46190.61點。

那斯達克指數上漲117.44點或0.52%，收22679.98點。

S&P 500指數上漲34.94點或0.53%，收6664.01點。

費城半導體指數下跌22.04點或0.32%，收6777.98點。

