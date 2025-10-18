黑天鵝出現！美國地區型銀行驚爆踩雷 觀望為宜、放緩投資

小心！美國地區銀行爆巨額壞帳，引發金融風險疑慮，投顧表示，「黑天鵝」出現，觀望為宜。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投資人小心！美國2大地區型銀行驚爆巨額壞帳，10月16 日單日市值蒸發逾百億美元，相關貸款詐欺事件、揭露信貸品質隱憂。投顧法人表示，近期市場變數變多，包括：APEC美中協議以前都有變數，尤其，美國地區銀行的問題衝擊美股，「黑天鵝」出現，觀望為宜，建議現階段放緩投資動作。

首先，美國2家地區型銀行遭詐欺而發生壞帳，雖然是地區型銀行，但市場擔心的是會不會引起連鎖效應，會不會出現「黑天鵝」？是否還有更多的金融未爆彈？

請繼續往下閱讀...

投顧指出，市場焦點全在科技股，甚至美國大銀行財報也沒有熱度，但是卻在地區金融出現問題，目前雖然侷限在少數機構，但是，不能排除相似情況的連鎖反應。尤其，本週AI浪潮繼續，但是股價表現躊躇，主要是近期AI股連續上揚，短線累積相當多獲利回吐賣壓，所以短線交易風險升高，「注意市場風向，不隨便搶短」。

永豐投顧表示，美國地區銀行的問題衝擊美股，建議放緩動作，觀察情勢，如有回挫才能因應。下週指數區間看26500點至27800點。

回顧本周台股（10/13至10/17），永豐投顧分析，在多重因素影響下，大盤呈現上下震盪，然而，利空訊息雖然震撼，仍抵不過AI的趨勢力量，一週加權指數維持平盤，漲0.45點，收27302.37點。量能暴增，有籌碼散亂問題。

投顧業者表示，美中貿易衝突升級的問題，中方拋出管制稀土的大招，並且美中互徵船舶港口費，因此川普總統放話要在11/1加徵中方貨物100%關稅，關稅大戰又上演，但投資人在驚恐之餘，其實是期待四月「對等關稅」行情重演。

其次，川普總統的表現也是善變，在短暫緊張後馬上又放緩，台股因此爆出單日7000億的大量，所幸，籌碼基本穩定，而台積電週四法說出現利多疲乏，值得留意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法