中國出招自打臉！稀土管制太過火 引發全球反擊

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國總統川普的關稅戰讓長期盟友與之疏離，也給予中國拉攏全世界的機會，如今卻出現大逆轉，因為北京對稀土出口的強硬管制手段正激起全球反擊，讓川普有機會贏回盟友。

中國決定推出史無前例的稀土供應鏈出口管制，主導了本週全球經濟首長在華府召開年度會議的議程。美國財政部長貝森特暗示一個正在形成的「聯盟說」，美國官員「正與我們的歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度與亞洲民主國家磋商」，以形成全面的應對措施。

日本財務大臣加藤勝信呼籲7國集團（G7）「團結回應」中國的行動，德國財長則談到歐盟可能的聯合應對措施。隨著各國尋求稀土供應多元化，澳洲總理近日將前往華府，希望就關鍵礦產供應鏈達成協議。

這一切都標誌著6個月前，中國國家主席習近平號召各國團結，以反擊美國實施二戰以來最高關稅的局面已徹底扭轉。儘管中國強調其最新的稀土管制措施，是對美國擴大科技管制的反擊，但相關措施要求，甚至是外國出口商將含有微量中國礦產的產品，輸往全球各地時，也須獲得中國政府許可。

龍洲經訊中國研究副主任貝多爾（Christopher Beddor）指出，「最大的風險是中國政府做得太過火，干擾全球稀土供應鏈，可能造成北京毫無理由給眾多國家帶來痛苦的印象」。

無論是北京的誤判，或是一個熱衷監管關鍵供應鏈的強國，其投機取巧的行動，都對中國在世界舞台上，建立友好關係的努力造成打擊。

報導指出，習近平的新策略與華盛頓過去十年發展出的手段非常相似，亦即運用出口管制、實體清單與制裁等工具。美國透過全球民主國家網絡，來實施令中國一度痛批的長臂管轄權，如今中國在稀土議題上擁抱該策略，而且更進一步。

目前尚不清楚中國官員如何處理此系統帶來的大量文書工作，這也意謂當他們想施壓特定國家時，才會執行該措施。

然而對習近平來說，更大的風險是各國政府因忌憚北京下一步可能採取的行動，而尋求關鍵礦產之外的多元化。

法國外貿銀行首席亞太經濟學家艾雷蘿（Alicia Garcia Herrero）表示，一旦各國開始重新考慮其稀土供應戰略時，他們可能也會擴及中國佔有主導地位的其他領域，「如果這種情形發生，最終的損失對中國將是極為巨大的」。

