買氣結冰賣不動？台灣自行車外銷美國快腰斬了

根據車輛公會公布最新統計，今年8月台灣自行車對美出口額大跌。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國對台「關稅20+N」，自行車也是針對項目之一，造成自行車外銷遇冷。根據車輛公會17日公布最新統計，今年8月自行車輸美金額大減43.45%，降至10.9億，前8月也衰退逾2成。由於美國海關暨邊境保護局（CBP）以巨大涉「強迫勞動」，於9月24日對其台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品，預計9月外銷數字恐不樂觀。

車輛公會發布最新統計顯示，今年8月台灣自行車出口額44.08億，年減17.83%，前8月出口額為305.54億，年減19.32%。

請繼續往下閱讀...

以出口額觀察，第一大買家是美國，8月對美出口額為10.9億，較去年同期顯著衰退43.45%，前8月出口額為95.04億，年減20.2%；第二大買家則是荷蘭，8月出口額為11.28億，呈現年增態勢，增幅為6.83%，前8月出口額為73.47億，微幅衰退2.9%。至於第三大出口目的地為英國，8月出口額為3.5億，成長23.65%，前8月出口額為17.87億，衰退9.23%。

在低迷的情勢下，仍不乏亮點，8月自行車外銷到阿根廷金額激增416%，外銷紐西蘭、澳洲及墨西哥等3國的單月金額也都攀升1倍以上。今年前8月數據顯示，外銷到阿根廷的金額增幅更達654%，顯示業者正努力拓展阿根廷市場。

倘若以出口量觀察，今年8月自行車出口量為10.27萬輛，年減15.2%，前8月出口量為72.89萬輛，年減17.84%。出口前三名依序為美國、荷蘭及英國。8月除了美國衰退27.7%之外，對荷蘭及英國出口量都攀升，分別年增22.45%及13.06%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法