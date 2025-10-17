經濟部產業輔導團啟動 7措施助產業升級

經濟部產業競爭力輔導團啟動大會，邀集工業總會、商業總會等38個公協會及24個領域法人代表熱烈參與，推動台灣產業的再升級。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部於今（17）日啟動「產業競爭力輔導團」，整合跨單位七大輔導支援措施，打造「一條龍服務流程」，預計未來兩年將輔導超過14萬家次企業。其中，「AI數位轉型」將主動出擊，就全台業者進行第一線訪視、諮詢、診斷外，本次也新增提供每家達42萬元的補助，可供購買AI軟硬體工具以及補助廠商讓員工去免費上AI課程；後續也還有500萬、4000萬元的補助可供申請。

經濟部指出，產業競爭力輔導團有超過30個公協會與25個法人首長出席，展現產業對AI的期待與競爭力輔導團的支持。

經濟部長龔明鑫指出，「台灣不怕挑戰，只要大家有共同的想法、一致的做法，一定可以度過難關，甚至比挑戰之前更好。」他勉勵產業界，強調政府與企業攜手並進、共創韌性的決心。

龔明鑫指出，本次輔導團的啟動，是在「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」通過後迅速推動的具體行動，輔導團的推動協助中小企業金流、訂單不中斷，人才技術，帶動產業全面升級轉型。

經濟部指出，「產業競爭力輔導團」將在北、中、南、東分別由工研院、精機中心、金工中心及石資中心擔任區域主責單位，攜手全臺各大公協會及法人團體，深入電子資訊、金屬機電、民生化工、商業服務等產業，將主動直達工廠與商家現場，了解實際痛點，針對企業普遍面臨的「不知如何轉型」、「缺乏升級資源」、「資金調整需求」及「勞工技能不足」四大缺口，推出七大支援措施，包括：AI/數位轉型、AI人才培育、金融支持、市場拓銷、技術輔導、ESCO節能、勞動力升級。

另為建構產業升級所需的雙重支撐能量，也同步推動 AI人才培育機制與研發補助方案。在人才培育方面，將透過「AI新秀」、「在職菁英」，並鏈結教育部「新型專班」及勞動部「勞工再充電」計畫，協助企業培養AI應用與數位轉型所需之關鍵人才，涵蓋應屆畢業生、在職員工、外國專才及減班休息勞工等不同族群，形成人才鏈結與跨域培訓的完整體系；在研發補助方面，鼓勵企業投入AI技術開發與應用場域創新，協助業者從導入AI到自主研發，推動整體產業邁向智慧化與永續化發展。

