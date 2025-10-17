柏瑞美利堅多重資產收益基金11/3開募 國內首見採股債掩護性買權

柏瑞投信即將在11月3日開募集美利堅多重資產收益基金。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕柏瑞投信即將在11月3日開募集美利堅多重資產收益基金，採取股票占比4成、債券占比6成的配置，股票鎖定那斯達克上市股票、債券鎖定美國公債和非投資等級債為主。特別的是，這檔基金將搭配股債掩護性買權（Covered Call）策略，是國內首見。

所謂「掩護性買權」，是一種賣出選擇權，來賺取權利金的交易策略。舉例來說，若Ａ股票目前股價100元，研判上漲空間有限，故賣出履約價120元的買權（call），並向買方收取5元權利金，當選擇權到期結算，但股價只上漲到110元，由於現價低於履約價，買方不會執行履約，賣方就能賺到5元權利金。

反之，如果股價漲到130元，買方可能會要求履約，以120元來買Ａ股票來套利10元的現貨價差；但須扣掉權利金5元的成本；而賣方雖少賺10元價差，但收取權利金 5元，故總共則損失5元。

柏瑞美利堅多重資產收益基金預定經理人江仲弘解釋，在景氣好時，可針對債券做掩護性買權，利用債券利差收斂、價格穩定的優勢來賺取權利金；而在景氣轉趨保守、市場波動放大時，則可轉向股票承做，藉由選擇權價格變高，收取更高的權利金來彌補可能的資本損失或在股價盤整時創造額外收益。

他表示，這項策略建構的基金投組目標配置為40%那斯達克100（Nasdaq 100）指數，美國公債和非投等債各佔30%，並透過股息、債息、權利金的利息多重引擎搭配，來掌握全方位的收益機會。

