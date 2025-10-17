不再硬撐上班！勞動部出面協商 6國籍航空同意病假不列勤惰考核

勞動部出面協商，6國籍航空同意病假不列勤惰考核。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（17）日邀集交通部民航局及長榮、華航、華信、立榮、星宇及虎航等6家國籍航空業者，針對近期國人關注的航空從業人員健康權及請假制度召開會議。勞動部會後宣布達成4項決議，包括病假不列入勤惰考核、改善考核及排班規範、建立友善請假制度、及落實疲勞風險管理等，避免員工因身體不適仍硬撐上班、影響健康及飛安。

勞動部指出，近來空服員過勞與抱病上班事件引起社會關切，顯示航空業工時長、勤惰管理嚴苛等問題需檢討。此次會議針對勤惰考核、病假制度與工作時間管理進行討論，6家業者均表示願配合改善，並以維護員工身心健康為原則，達成4項決議如下：

一、 國籍航空業者同意員工傷病時依相關規定請假，不鼓勵員工傷病時還硬撐著上班，願意朝向維護員工身心健康原則，改善考核及排班規範。

二、 現行勞動法尊重企業依不同產業特性、勞工人數等，訂定勤惰考核事項，惟應遵循2大原則，第1，勤惰考核應著重勞工出退勤管理、敬業勤勉、是否依請假程序辦理，達到管理勞工的目的，考核應明定在工作規則。訂定或修正應透過與工會協商。其次，對於勞工為了治療疾病、休養或生理因素，而需要請病假或生理假，因涉及勞工身體健康，不應列入勤惰考核範圍內。

三、 為了員工的健康與安全，國籍航空業者願意加強提醒員工，如有疾病、受傷或生理原因，需治療或休養時，不應勉強出勤，國籍航空業者願意朝向建立讓員工不恐懼、友善的請假制度。大多數國籍航空業者表示沒有全勤獎金制度，未來如有全勤獎金制度時，願意對請病假造成未足月出勤的員工，不應沒收全月的全勤獎金。

四、 為了避免員工過勞及合理工作時間以兼顧飛航安全，國籍航空業者願意積極落實空勤組員疲勞風險管理相關原則，並同意工作時間（包含待命時間）規範有變更時，本誠信與工會協商，建立有利勞工身心健康工作時間制度。

