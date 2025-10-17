月薪近12萬哭窮嚇呆同事 王牌工程師不藏了爆殘酷現實

1名日本科技新貴收入頗豐，因背負房貸及子女教育費，不得不撙節開支。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著物價、教育成本上漲，外加退休後的擔憂，許多勞工面臨「隱形收入下降」問題。一位受到公司賞識的45歲工程師月薪58萬日圓（約台幣11.6萬），同事常覺得這位工程師在茶水間的形跡怪異，得知他只喝公司飲水機的開水後，嚇呆問：「有必要這麼省嗎？」，沒想到工程師不藏了，坦言因背負房貸、子女教育費等，為了省錢從來不買飲料，還說如果現在不開始存錢，晚年一定會破產。

日媒報導，即使你的薪資數字成長，但不知何故，生活卻並沒有變得更輕鬆。佐藤健太（45歲，化名）在東京一家IT公司工作，他被認為是公司裡最有前途的人才，月薪58萬日圓，遠超同齡人。有一天，同事岡本直哉（45歲，化名）注意到佐藤在公司茶水間的形跡可疑，便上前聊天。

岡本說，今年夏天太熱了，自己會從公司樓下的便利商店買500毫升甚至1公升的瓶裝水來上班。然而，當大多數人都在這樣做的時候，佐藤卻用空瓶裝滿水。

當被問及原因時，佐藤表示為了省錢，不買水，而是直接裝飲水機的開水，岡本開玩笑地問佐藤：「零用錢被扣了嗎？」，他得到的答案比想像的殘酷。

佐藤說，「我有房貸，兩個孩子的教育費，還有不斷上漲的物價。更糟糕的是，第三個孩子今年出生了。等他20歲的時候，我就60多歲了。未來充滿不確定性，就連水費都不是開玩笑的，所以必須盡可能省錢。」岡本一聽直接問：「有必要這麼省嗎？」

佐藤健太坦言，「我老婆有兼差，真的很辛苦。等我最小的孩子20歲的時候，我就65歲了。如果我現在不開始存錢，到老的時候肯定會破產。」

理財專家也指出，日本家庭財務負擔確實日益沉重，根據索尼生命保險公司關於2023年兒童教育經費調查，預計一個孩子從小學到就業所需的平均教育經費為1489萬日圓（約台幣298萬）。這一數字已連續四年上升，成為家庭財務壓力的主要因素。

