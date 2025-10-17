人民幣存款餘額連2降 再次跌破1200億元

中央銀行今日公布9月國銀人民幣存款餘額為1199.13億元人民幣。（路透資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布9月國銀人民幣存款餘額為1199.13億元（單位為人民幣，以下省略），連續2個月下滑，且再次跌破1200億元。

根據央行統計，9月外匯指定銀行（DBU）與國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額同步減少，前者月減月減5.97億元，降至887.86億元；後者微幅下滑0.81億元，降至311.27億元，兩者合計為1199.13億元。

央行官員說明，9月DBU存款餘額下滑，主因法人客戶支付三角貿易貨款；OBU則是有客戶將人民幣存款轉為美元存款，以及部分法人客戶將貨款匯至大陸地區所致。

川普政府對等關稅於8月上路，是否造成供應鏈轉移，並影響人民幣存款餘額？官員表示，近期人民幣匯價表現相對平穩，從OBU來看，主要是法人資金調度所用，基於兩岸經貿往來需求，仍有基本盤，對等關稅是否帶來衝擊，仍有待時間觀察。

至於散戶行為則與投資有關，因中國經濟並未好轉，人民幣匯率與利率不夠有吸引，過去7年多來，國銀人民幣存款餘額一路減少，惟過去一年以來，人民幣存款餘額似乎也降無可降，整體水位大致在1200億元上下浮動。

