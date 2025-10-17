前3季阻詐逾3億元 兆豐銀董事會表揚績優行員

兆豐銀行前3季阻詐逾3億元，兆豐銀行董事長董瑞斌（中）與總經理黃永貞（前排左3）於董事會表揚阻詐績優分行與有功人員。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕各銀行積極阻詐，公股龍頭兆豐銀行統計，截至114年前3季，該行成功攔阻詐騙案件達258件，阻詐金額逾3億元。為了表彰一線行員在防詐的卓越表現，兆豐銀行今（17）日二度在董事會表揚5家阻詐績優分行與4位有功人員。

兆豐銀行董事長董瑞斌表示，每位行員都是反詐生態圈的重要守門員，提高行員的防詐意識跟警覺性，才能從源頭防堵詐騙案件的發生，兆豐銀行持續努力讓第一線服務人員，都能成為守護民眾財產的堅強後盾。

請繼續往下閱讀...

董瑞斌指出，第一線行員的警覺性與專業判斷，往往是阻詐的關鍵要素。他特別嘉許行員的細心關懷，尤其為進一步了解客戶大額匯款需求，主動邀請年長客戶共進午餐，藉由輕鬆對談與柔性勸導卸下客戶心防，成功為客戶守住新台幣500萬元，行員的高度警覺與積極、專業的應對，展現金融業防詐的第一線警覺與溫度。

兆豐銀強調，行員必須要以同理心替客戶分析疑點，才能有效保護客戶資產安全。今年6月一名婦人欲將其兒子帳戶內新臺幣900萬元匯款至其他銀行用於增資認股，兆豐行員受理時即主動關懷，發現婦人對於收款方及交易安全性並不清楚，行員除了詳細分析交易疑點外，也建議婦人通報警方協助釐清，最終成功避免可能的財產損失，銀行透過與警方密切合作，參酌警方提供的詐騙樣態，也是能否攔阻詐騙的關鍵。

兆豐銀行表示，已將「防詐」納入企業永續與風險管理策略，由總經理及主管親自督導教育訓練並定期檢視成效，更積極建構全方位防詐網絡，全台營業據點已全面導入 Whoscall 認證商家號碼，協助辨識官方來電來源；今年3月起推行「T+2 延後交易猶豫期」服務，提供客戶更多查證時間；6月更在部分ATM導入 AI 臉部遮蔽辨識技術，偵測配戴口罩、安全帽或講電話等可疑行為時即發出警示音，及時阻斷詐騙。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法