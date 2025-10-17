鴻海新儲能品牌進軍中國市場 首批量產基地落腳鄭州

鴻海旗下中國子公司富士康鎖定當地儲能市場，打造全新品牌「富儲科能」正式進軍搶單。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球能源轉型持續加速，鴻海（2317）旗下中國子公司富士康鎖定當地儲能市場，打造全新品牌「富儲科能」正式進軍搶單，首批量產基地落腳鄭州，象徵集團在新能源領域的布局進入實質部署階段，管理層預定於10月21日舉行產品發布會，展示首波安全級儲能方案。

鴻海指出，富儲科能隸屬於集團「3+3+3」戰略核心產業之一，聚焦「安全、收益、壽命」三大價值主軸。品牌自創立即明確定位於提供全場景應用的儲能系統，整合鴻海在精密製造與垂直整合上的優勢，形成從研發、製造到運維的完整生態鏈。

據了解，富儲科能在上海設有研發中心，武漢作為試製與轉化樞紐，而鄭州則成為首個正式投產的製造基地，建立面向工業、商業、能源與智慧園區的產品線。面對儲能產業頻仍的安全挑戰，新品牌導入多重防護概念與智能監控技術，從電芯設計、模組整合到系統監測，全方位強化熱管理與防護機制，確保產品在長期運行中維持穩定與可靠。

富士康提到，富儲科能同時結合AI與自動化製造技術，以提升生產良率並降低人為風險，展現鴻海在高精度製造領域的優勢延伸。該品牌將瞄準工業與商業市場需求，聚焦科學園區、智慧製造、數據中心、軌道交通及零碳園區等多元場域應用。集團強調，未來將持續深化儲能技術與全球市場的結合，建立可擴展、可維運的安全級儲能解決方案，協助各產業加速低碳轉型。

鴻海董事長劉揚偉日前在公開場合表示，公司自1991年上市以來，市值已成長逾850倍，全球據點擴張至233座。歷經5年轉型計畫後，「3+3+3」架構的第一階段即將完成，將啟動新一輪布局，持續深化AI伺服器、電動車與數位能源三大核心事業。

