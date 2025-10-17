美地區銀行爆雷衝擊金融市場 台幣升翻貶週線連2黑

台幣週線連2黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國地區性銀行爆雷衝擊市場信心，導致美股三大指數全面收黑並連動台股開低走低，大跌逾300點；新台幣兌美元匯率早盤因美元回落一度升抵30.62元，午後受到台股重挫拖累，在熱錢匯出下，由升轉貶，最後收在30.686元，貶2.1分，成交量17.875億美元。

台股今日下跌345.5點，收在27302.37點，三大法人同步賣超，合計賣超316.88億元。其中，外資賣超219.97億元。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價一早以30.64元、升值2.5分開出，由於美元持續走弱，匯價一度升抵30.62元，惟外資熱錢匯出，午後匯價升翻貶，最低下探至30.692元。本週新台幣匯價重貶1.41角或0.46%，週線連2黑。

觀察主要亞幣，呈現升貶互見情況。根據央行資料，截至下4點，美元指數大跌0.47％、日圓大舉反彈1.03%、新幣升值0.14%，但韓元重挫0.41%、台幣貶值0.07%、人民幣也下跌0.02%。

匯銀人士指出，褐皮書顯示美國經濟出現疲軟跡象，多位聯準會理事支持再度降息，使美債殖利率與美元同步走低。不過，美中貿易緊張未解、美國政府關門僵局持續，加上區域性銀行爆出貸款詐欺事件，市場避險情緒升溫，美股下跌也拖累高檔震盪的台股走勢，進一步壓抑新台幣由升轉貶。

避險資金則湧向日圓，推升日圓兌美元匯率一舉升破150大關，成為本週亞幣中表現最強勢的貨幣。

展望下週，匯價走勢恐持續震盪偏貶。匯銀人士分析，若市場對降息預期持續升溫，美元指數續弱，有助新台幣止貶反彈；但若美國區域銀行財務風暴擴大，全球股市修正壓力升高，外資匯出力道恐進一步放大，新台幣不排除回測30.8元關卡。此外，美國政府關門進展與貿易緊張局勢，將是下週匯價的兩大關鍵觀察指標。

