拚輝達海外總部留台 龔明鑫：其他地點不比T17、T18差

龔明鑫表示，經濟部會努力把輝達留在台灣，根據輝達條件，經濟部所選擇土地，不會比T17、T18差。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達在台總部持續受矚目，經濟部長龔明鑫17日證實，國產署已在將台北市松南營區，以及新北市林口產業園區的土地相關文件翻譯後，提供給輝達公司。龔明鑫並表示，就政府主觀角度看，其他場地也不會比北士科的T17、T18差。

輝達相中的北士科T17、T18，但陷入台北市政府與新光人壽的爭執之內，日前已發函給經濟部，盼在24日以前尋覓更適合土地。龔明鑫近日受訪都被追問此議題，他持續強調，經濟部會努力把輝達留在台灣，並認為根據輝達條件，經濟部所選擇土地，「也不會比T17、T18差。」

龔明鑫重申，輝達還是有意願留在台灣才會發函給經濟部，除了T17、T18土地之外，提供其他選項，信中也提供相關選地條件，「從我們主觀的角度來講的話，我覺得那些場地（經濟部所選土地），也不會比T17、T18差。」

媒體詢問，據悉財政部國有財產數有將台北市松南營區，以及林口產業園區文件翻譯成英文，是否也意味著T17、T18可能會破局?

龔明鑫表示，就經濟部而言兩者之間沒有這些因果關係，僅是提供更多土地資料給輝達公司的選擇；T17、T18的協商還是會持續，是併行、不違背，沒有衝突。

