美光退出中國伺服器晶片業務 波及逾300員工

美光退出中國伺服器晶片市場。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透17日報導，兩名知情人士透露，美國記憶體巨頭美光（Micron）計畫停止供應中國境內資料中心的伺服器晶片。據悉，美光中國資料中心部門的員工超過300人。美光是第一家遭中國政府鎖定，以報復華府遏阻其半導體產業進展的美國晶片製造公司。

2023年中國網信辦以國安疑慮為由，宣佈對美光啟動調查，同年5月下旬宣佈，美光產品存在較嚴重網路安全隱患，影響中國國家安全，未通過網路安全審查，中國關鍵訊息基礎設施的運營者須停止採購美光產品。美光聲明，其產品安全可靠。

請繼續往下閱讀...

報導說，此後，輝達與英特爾也面臨中國當局類似指控，稱其晶片構成安全風險，不過北京至今未採取任何監管行動。目前，美國已制裁數百家中國實體。而中國對進口技術的依賴程度更高，因此採取的監管行動也少得多。

知情人士說，美光將持續向兩家在中國境外擁有大量資料中心業務的中國客戶銷售產品，其中一家是筆電製造商聯想。

一名消息來源說，美光也將繼續向中國汽車與手機領域客戶銷售晶片，這家美國公司12%營收，約34億美元來自中國。

報導指出，在被問及退出中國資料中心業務的原因，美光聲明表示，該部門受中國2023年的禁令影響，而美光將遵守其業務所在地的法規。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法