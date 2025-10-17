臺灣週ETF博覽會首度移師高雄 10/17~19高雄展覽館盛大登場

金管會彭金隆主委、高市府經發局長廖泰翔、財政局長陳勇勝及高雄金融園區廠商於高雄主題館前合影。（經發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕「2025臺灣週ETF投資博覽會」首度移師高雄，10月17日起連3天在高雄展覽館南館展出，包括券商公會、期貨公會及國內外10家投信、2家金控及2家證券業者共同參與，規劃五大特色展區，除展現資產管理與金融科技創新能量，更是推動全民理財教育的重要契機。

本屆博覽會由高雄市政府與金融監督管理委員會共同辦理，金管會規劃「ETF主題館」以ETF多元推動為主軸，並聚焦呈現金管會「亞洲資產管理中心」的政策藍圖及成果，包含5大計畫與成果作為展出重點。

請繼續往下閱讀...

高市府設置「高雄專區」，以「打造高雄金融創新聚落」為主題，聚焦「亞洲資產管理中心高雄專區」與「高雄金融科技創新」兩大主軸，展出市府在資產管理、金融科技及綠色金融等面向的發展策略。

高市副市長羅達生表示，亞資中心高雄專區去年12月啟動以來，已有57家金融機構與高市府簽署MOU，金管會也已核准34家金融業者進駐且持續增加中，短時間有這樣成果，除金管會法規鬆綁，高市府也打造更友善的高雄專區。

金管會主委彭金隆提到ETF的快速發展，讓投資者擁有更多元的選擇，涵蓋高股息、半導體、AI、電動車及ESG等多領域，可以滿足不同族群與世代的投資需求。

證交所董事長林修銘表示，臺灣ETF規模已躍升亞洲第三，ETF博覽會不僅是展示商品的平台，更是推動全民理財教育的重要契機。

高市經發局說明，ETF投資博覽會於10月17日至10月19日在高雄展覽館舉辦，歡迎民眾來探索資產管理與金融科技的未來新趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法