AI太強！中經院上修全年GDP至5.45％ 產業呈現冰火二重天

中經院上修全年GDP至5.45%。圖為中經院院長連賢明。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中經院今（17）日公布2025年第4季及全年經濟預測，受惠於對等關稅提前拉貨效應、AI科技熱潮等推升全球對半導體需求，對我國全年經濟成長率上修到5.45%，大幅優於預期，今年成長模式呈現「內外皆溫」，明年預測值為2.55%。

中經院預測，今年上半年GDP成長率6.75%，第3季延續上半年AI熱潮，第3季GDP成長率為5.82%，第4季則受到基期因素及關稅出現收斂預估收斂至2.71%，全年預估5.45%，仍較上次預測大幅上修2.4個百分點。

根據S&P Global於10月發布的相關預測，全球GDP成長率上修0.21個百分點至2.69%；針對主要國家預測，美國估為1.97%、歐元區為1.35%、中國為4.83%、日本為1.18%、韓國為0.91%，台灣經濟發展優於各國。

但遠雄人壽風控長儲蓉表示，台灣景氣平均溫度呈現溫暖，不過，科技及傳統產業卻是「冰火二重天」，發展相當不平均；經濟部長龔明鑫認為，GDP成長率符合出口數據，且按照台積電董事長魏哲家說法，AI需求仍非常殷切，短時間內很難扭轉，「趨勢還會持續下去」，但他也坦言，國內中小企業、內需型傳產確實免不了衝擊，經濟部也成立競爭力輔導團，協助產業度過難關，且17日立法院通過特別預算，可大力支援傳產升級轉型，避免產業出現「冰火二重天」。

至於通膨方面，2025年全年國內消費者物價指數（CPI）年增率約為1.81%，連續三年增幅高於2%後，首度低於2%。但國內目前股市處於高點，以及CPI、GDP都良好情況下，民間消費仍顯疲弱。中經院長連賢明解釋，因近年餐飲、零售頻頻創高，墊高基期，此外國人也都選擇到國外消費，不過11月即將普發現金，會有機會刺激消費。

美中新一輪談判將展開，近期中國再度緊縮稀土出口限制，連賢明說明，目前情況尚未明朗，此次預測並未納入美國關稅達到100%、或中國對稀土全面管控，仍對今年經濟抱持審慎樂觀的態度。但對未來預測評估，連賢明坦言，關稅負面效果還沒有真正發酵，明年GDP成長率呈現保守，認為會維持3%以下，目前預測值為2.55%。

