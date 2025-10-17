國道施工事故頻傳 勞動部發布緩衝車安全管理指引

近年國道及快速道路施工區頻傳緩衝車遭撞事故，勞動部發布「緩衝車使用安全管理指引」。圖為大貨車在國道1號南向115公里頭份路段撞上緩衝車。（資料照，警方提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近年國道及快速道路施工區頻傳緩衝車遭撞事故，造成多起人員傷亡。為防止外車突入施工區導致職業災害，勞動部日前邀集交通部及所屬高速公路局、公路局共同研商，正式發布「緩衝車使用安全管理指引」，建立緩衝車使用、駕駛管理及防撞應變等作業安全規範，盼透過制度化管理降低事故風險。

勞動部指出，緩衝車屬於特殊特種車輛，主要用於道路養護、施工或事故處理現場，以保護作業人員與後方車輛安全。該車輛尾部設有吸能模組，可在追撞時吸收撞擊能量，有效減輕施工人員受傷程度。但根據國家運輸安全調查委員會統計，110年至112年間發生237件國道施工車輛事故，造成9人死亡、93人受傷，其中施工人員就有5死8傷，許多事故肇因於未設置或未正確使用緩衝車，凸顯強化防護作業安全的迫切性。

新發布的管理指引明定，雇主在使用緩衝車前，須先完成作業風險評估，依道路速限、交通流量及施工型態規劃防護距離與交通管制措施。作業期間，緩衝車必須設於車流上游，全程開啟警示燈具與標誌，並隨作業進度同步移動。若路肩不足，則應封閉車道或採取其他防護手段。此外，日間封閉車道超過2小時或夜間超過1小時者，需訂定安全防護計畫並指派專人指揮監控，必要時還須設置電動旗手及聲音警報裝置，以加強警示來車。

指引也要求雇主落實緩衝車駕駛管理，駕駛人須具備合法職業駕照，並完成職業安全教育訓練，執勤前應確實進行行前檢點與危害告知。為提升應變能力，雇主還應建立緊急應變計畫並定期演練，一旦發生撞擊或設備異常，須立即通報與檢討。

勞動部呼籲，國道及快速公路施工風險高，施工單位應依職業安全衛生及交通法規設置交通維持與安全設施，並依本指引執行防護作業。同時提醒用路人遵守速限、保持安全距離，配合施工管制，共同確保施工人員與自身行車安全。

