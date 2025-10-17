台股亮麗！券商連4個月賺百億 今年獲利挑戰千億

證交所今日公告，9月份全體證券商稅後淨利125.22億元，雖較8月減幅約16.7%，不過券商已連4個月賺進百億元。（資料照）。

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今日公告，9月份全體證券商稅後淨利125.22億元，雖較8月減少25.11億元、減幅約16.7%，不過券商已連4個月賺進百億元。累計1至9月全體證券商稅後淨利743.67億元，雖較去年同期減少59.87億元、減幅約7.45%，但全年獲利仍有機會挑戰千億元。

證交所表示，9月份大盤總成交值約10.188兆元，較8月增加8.1%，使證券商經紀手續費收入較8月成長；但因9月份自營之證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較8月減少30.52億元、衰退約52.2%；至於9月份證券商承銷業務淨利較8月增加4.88億元、幅度約44.69%。

請繼續往下閱讀...

累計今年1至9月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退約7.6%；此外自營商之出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期減少42.7億元、衰退約19.26%；本期承銷業務淨利較去年同期增加5.3億元、增幅約8.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法