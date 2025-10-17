緯創小金雞緯謙多方攜手 提升新創企業AI能量

緯謙攜手多方舉辦「智造加速，AI 共創新巔峰產業交流媒合會」，目標提供新創公司與製造產業鏈深度連結的機會。（緯謙提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）持續打造集團小金雞，計畫面向資本市場，其中，旗下創新雲端服務供應商緯謙科技（WiAdvance）攜手經濟部中小及新創企業署、台北市電腦公會與林口新創園（Startup Terrace）合作，共同舉辦「智造加速，AI 共創新巔峰產業交流媒合會」，目標提供新創公司與製造產業鏈深度連結的機會，展現人工智慧如何加速製造業數位轉型，全面提升產業競爭力。

緯謙觀察，由於全球貿易局勢動盪，製造業面臨成本上升與壓力倍增的挑戰，無論是導入自動化技術、機器視覺或是大數據分析，AI都為企業更帶來更多智慧與彈性。此次邀集8家在智慧製造與AI領域具代表性的新創公司，包括十論科技、艾利思科技、城智科技、智穎智能、達易智造、慧演智能、摩絡人工智慧、優智能，從代理式人工智慧（Agentic AI）、製程優化、AI影像辨識、供應鏈管理等面向，分享 AI如何解決製造場域的真實痛點。

緯謙科技總經理夏志豪表示，AI 已成為產業升級的關鍵驅動力，緯謙近年不斷攜手生態系夥伴，積極推動AI 與雲端應用落地，協助製造業更有韌性地因應國際變局。此次活動核心在於促進新創與製造業之間的對話與合作，創造具體產業價值。面對快速變動的全球市場，AI不再只是技術創新的代名詞，更成為企業創造價值、提升韌性的重要戰略資產。

緯謙看好新創團隊擁有靈活的研發能量與對市場需求的敏銳洞察，能夠以更快速、貼近場域的方式，打造切合產業痛點的 AI 解決方案。本次活動也特別與經濟部中小及新創企業署合作，邀請「潛力新創選拔、科技新創競賽、數位X淨零轉型應用服務遴選」的參與團隊，分享如何透過AI協助製造業數位轉型，幫助企業全面提升產業競爭力。

緯謙提到，本次活動除了技術分享與趨勢剖析，更安排新創與製造業的媒合對談，讓雙方針對實際場域需求展開交流。面對高度變動的產業環境，AI 已成為推動企業轉型與提升營運彈性的關鍵工具，透過交流期待促成更多跨域合作機會，進一步推動台灣AI生態系的發展與成熟，協助中小企業與新創實現產業創新。

