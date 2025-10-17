親中日子不好過？亞塞拜然櫻桃出口大崩盤

亞塞拜然櫻桃出口大暴跌。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中華民國法官協會日前派6名法官前往亞塞拜然，出席國際法官協會（IAJ）第67屆年會，因中國的關係被阻撓參加，團長林伊倫法官11日抵達時，更遭拒絕入境，讓長期親中俄的亞塞拜然成為關注焦點。其實該國近期櫻桃出口大崩盤，前7月暴跌35%，輸往哈薩克、阿拉伯聯合大公國，分別狂瀉51%至82%之多，對該國最具活力的園藝產業之一來說是重大打擊。正當該國櫻桃農面臨挑戰之際，中國櫻桃時隔12年再度殺進亞塞拜然市場。

《櫻桃時報》（Cherry Times）報導，2025年1月至7月，亞塞拜然共出口櫻桃1萬6740噸，價值2081萬美元（約台幣6.37億）。亞塞拜然國家統計單位證實了這項數據。與2024年同期相比，櫻桃出口量大幅下降，出口量大跌35%，出口額萎縮16%，這對該國最具活力的園藝產業之一來說是一項打擊。

統計顯示，俄羅斯仍是亞塞拜然櫻桃主要出口目的地，今年前7月輸往俄羅斯的櫻桃為1萬6624噸櫻桃，價值2066萬美元（約台幣6.32億），出口量及出口額雙崩，出口量年減35%，出口額下降25%。

其他主要市場也呈現衰退趨勢，其中輸往哈薩克為76.8噸，價值6.2萬美元（約台幣190萬，出口量下滑51%，出口額跌58%；輸往白俄羅斯為5.13噸，價值2.97萬美元（約台幣90萬），出口量下降72%，但出口額增加58%；銷往阿拉伯聯合大公國為3.77噸，價值2.13萬美元（約台幣65萬），出口量下降82%，出口額萎縮69%。

同時，該國櫻桃進口量增加了兩倍多，2025年前7個月，該國進口257.32噸櫻桃，價值28萬8840美元（約台幣883萬）。與2024年相比，進口量增加了2.8倍，進口額增加了兩倍。

主要供應商包括：伊朗、俄羅斯、智利及中國等，其中中國櫻桃為時隔12.5年重新進入亞塞拜然市場。

報導直言，亞塞拜然櫻桃出口的暴跌凸顯了日益激烈的國際競爭，以及本土供應鏈的結構性弱點。對於該國農民來說，必須反思出口市場多元化和投資，可能對於在不久的將來促進出口至關重要。

