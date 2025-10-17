樺漢精進智慧能源事業 樺康智雲取得三項認證

樺康智雲今於台北總部舉辦授證儀式，由德國萊因TÜV能源環保處總經理高鴻鈞（右起）頒發證書，樺康智雲總經理林建全代表受證。（樺康智雲提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）旗下智慧能源管理解決方案供應商樺康智雲持續提升競爭優勢，管理層今天指出，公司目前已成功通過德國萊因TÜV三項國際能源管理標準認證，包括 ISO 50001（能源管理系統）、ISO 50002（能源稽核）與 ISO 50006（能源績效指標與基線），成為國內少數同時取得此一認證的解決方案供應商。

樺康智雲今於台北總部舉辦授證儀式，由德國萊因TÜV能源環保處總經理高鴻鈞頒發證書，樺康智雲總經理林建全代表受證。管理層認為，此舉除了展現公司在能源管理與永續發展上的專業實力，更象徵旗下解決方案已獲得國際權威肯定，有能力協助企業實現節能減碳與 ESG目標。

樺康智雲觀察，隨著全球加速推動能源轉型與淨零碳排，企業對能源數據化管理與碳排放透明化的需求日益攀升。集團持續精進智慧能源管理技術，不僅取得ISO 50001能源管理系統認證，同時依循ISO 50002能源稽核標準，精準診斷能源浪費環節與設備問題，更輔以ISO 50006建立能源基準與績效指標，透過數據化檢測確保改善成效可量化、可追蹤。

樺康智雲強調，公司此次一口氣取得三項ISO能源管理標準，已全面滿足智慧建築標章等規範，打造完整的解決方案與國際公信力，有利於協助客戶接軌國際ESG與永續發展目標。總經理林建全表示，未來將持續以人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術精進智慧能源管理系統核心技術，藉由即時能耗監測、大數據分析與異常預警，主動執行節能控制策略，擴大系統應用場域，成為協助企業全面掌握用電模式的關鍵技術夥伴。

