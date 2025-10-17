台中國際會展中心試營運 黃志芳:關稅壓力 產業急需

外貿協會董事長黃志芳。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台中報導〕中台灣第一座國際展館「台中國際會展中心」預計下周二（21日）測試營運，負責營運的外貿協會斥資至少4.5億元裝修，今年有三檔會展率先在美國關稅衝擊下進行壓力測試，明年3月迎來首檔國際指標性大展「TMTS臺灣國際工具機展」，展館也將正式啟用。貿協董事長黃志芳表示，中部產業能量大，只是缺少好展館，未來望帶動商業、服務業商機熱潮。

台中市今（17日）舉行台中國際會展中心開展啟動記者會。黃志芳指出，台中位居台灣產業的心臟地帶，聚集精密機械、航太、自行車、水五金與工具機等世界級產業聚落，具備「前店後廠、一日訪展」的產業優勢。目前全台在台北、桃園、台南、台中、高雄等地的會展廊帶已成形，但貿協除台北外，到地方經營的據點只有台中，貿協看好台中產業聚落能量、消費力更是驚人，他說，「萬事俱備、只欠東風」，缺的就是好的國際級展館。

他也解釋，台中國際會展中心外觀設計如魔毯，產業在面臨地緣政治、關稅挑戰之際，此時落成啟用，可讓台中躍上國際舞台。他強調，貿協自1970年成立以來，始終以非營利為宗旨，每年舉辦COMPUTEX等超過30場大型國際展覽，並營運南港展覽一館、二館、台北世貿等，貿協承接台中國際會展中心，會把累積全球63處據點與300多場活動的國際資源，全面導入台中，助在地產業再升級。

台中國際會展中心主任吳春見表示，明年已接51檔展覽活動，有機會拼損益兩平，超越南港展覽館紀錄。台中國際會展中心有室內、室外攤位，可辦戶外市集、演唱會等活動，也能承接國際級專業大展。黃志芳透露，貿協自今年8月由市府是手中接手後，趕工裝修，預算也從原本3億，追加到至少4.5億元，貿協及工程團隊連假期間每日投入逾80名人員趕工，讓會展中心在10月21日可順利試營運。

他提到，手工具、水五金等產業都屬於中小型產業，到台北參展會有時間、成本等問題，舉例來看，木工機展過去三年一展，期間就可以考慮在台中舉辦小型展覽，或是結合上下游產業形成另外的專業展覽，可與台北有所區隔；黃志芳也強調，台中國際會展中心並不會分食台北會展能量，而是把餅做大。

位於台中水湳經貿園區的台中國際會展中心第一期是由台中市府自籌經費興建，歷經缺工、缺料後，總經費由原先58億元追加至89億元，台中市長盧秀燕也說，第二期由市府提供土地，中央出資興建，經濟部補助經費也由原本48億元增加至60億元，顯示中央對中部產業發展的重視與支持。

台中國際會展中心與台中綠美圖鄰近，全館總面積達3萬8916平方公尺，可容納1600多個標準攤位，並具備可彈性配置、容納30至1萬人的多功能會議空間；二期預計明年六月動工，2030年完工後，攤位規模數上看3700個，可滿足台中產業所需。

