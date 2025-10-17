投信示警：底波段反彈已逾萬點 留意漲多修正

投信示警：底波段反彈已逾萬點，應留意漲多修正（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股大盤今天（17）日開低走低，終場加權指數下跌345.5點，收在27302.37點，跌幅1.25%；投信機構表示，底波段反彈已逾萬點，累積不小獲利了結賣壓，10月需多多留意，股市漲多修正拉回的可能；歷史上第四季到隔年第一季作夢行情機率高，加上聯準會持續鴿派，營造後市寬鬆資金環境，籌碼面凌亂，更需謹慎操作。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股加權指數從4月盤中最低點1萬7306點，到近期歷史高點的2萬7463點，底波段反彈已逾萬點，累積不小獲利了結賣壓。他指出，雖然短線台股面臨修正壓力，但考量AI產業趨勢越趨明確，受益族群增加，預期第四季至明年第一季基本面仍佳。

此外，歷史上第四季到隔年第一季作夢行情機率高，加上聯準會持續鴿派，營造後市寬鬆資金環境，因此，倘若遇大盤拉回，仍應擇優布局。

另一方面，美國總統川普近日在中美貿易議題上、再度上演「TACO 戲碼」，先於10/11凌晨突然在Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自11月起對中國商品加徵100%關稅，但又迅速於10/12日以友善語氣，稱「美國想幫助中國，而非傷害中國」，引發股市大幅震盪。

台新投信表示，就籌碼面看，融資餘額4月底降至2097億元後，8月快速攀升到2623億元，9月底進一步攀升至2754億元，融資跳升，也顯示台股漲多後，籌碼面持續轉趨凌亂。

在類股操作上，看好AI供應鏈受惠股，如材料升級，新架構設計，AI推理等；高股息殖利率族群、光通訊、關鍵零組件、半導體上游材料、道衛星；無人機、自動或無人駕駛供應鏈等。

