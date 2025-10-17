中油員工留言騷擾李多慧 下場出爐

中油員工留言騷擾李多慧，引發網友不滿。中油今表示，將該名陳姓員工調任非主管職務，並依據人事相關規定予以懲處。（圖擷取自Threads）

〔記者林菁樺／台北報導〕花蓮光復鄉災情嚴重，讓韓籍啦啦隊女神李多慧也化身「鏟子超人」現身災區。沒想到在她的貼文下方，出現噁心性騷擾留言遭網友搜出身分竟是中油員工，中油今表示，將該名陳姓員工調任非主管職務，並依據人事相關規定予以懲處。

李多慧日前化身鏟子超人前往光復鏟淤泥，令不少網友感動，沒想到在她的貼文下方，出現一則留言表示「我XX上也有很多泥巴等妳來光復」，留言一出立刻惹怒網友。

請繼續往下閱讀...

中油針對陳姓員工個人社群帳號於網路留言區出現性別歧視不雅文字案，經內部調查後，陳員坦承有關上開社群媒體不雅留言係其所為。於10 月13 日起將陳員調任非主管職務，並依據人事相關規定予以懲處。

中油再次重申，對於任何性騷擾或性別歧視情事皆秉持零容忍的立場，持續強化員工對性別尊重與職場倫理的認知、落實推動各項性別平等教育與性騷擾防護措施，致力於維護性別尊重與友善的職場環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法