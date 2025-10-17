李四川下最後通牒 新壽10/24不回覆就啟動備案

李四川表示，10/24新壽沒給回覆，市府就會啟動備案。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達入駐北士科T17、T18基地卡關，台北市副市長李四川今（17日）向地上權人新光人壽喊話，分手費金額可以透過估價師、會計師等第三方公正單位來鑑價；他也說，原則上輝達不是非T17、T18不可，如果10月24日新壽沒有回覆，北市府就會啟動備案。

李四川今受訪說，新壽提出的方案市府都有研擬過，原本新壽希望三方簽訂MOU，由輝達來支付這筆分手費，但最大的問題是，輝達不可能購買一個標的物，卻要支付雙方價錢，這是實際上的困難，新壽應該也都很清楚。

李四川表示，有私下向新壽提議，市府與新壽合意解約，新壽提出的預期利潤金額，可以透過會計師、估價師或律師公會等第三方來鑑價，這不管在議會或是新壽董事會都可以作為依據，這樣也比較能將進度往前推。

他說，現在輝達能接受的，就是市府與新壽解約，原則上輝達也只希望與市府對接，大概就不再對新壽；此外，輝達也通知經濟部、北市府來另覓其他符合條件的用地，就代表輝達不是非T17、T18不可，如果在輝達給予的10月24日期限內，新壽仍舊沒有答覆，北市府就會啟動備案來辦理，會提出好方案提供輝達選擇。

而經濟部國產署也盤點相關用地可提供輝達，對此李四川說，北市府的立場還是希望輝達能留在台北，尤其市府自5月以來每週都和輝達視訊開會，對於對方需要的條件，北市府都很清楚，一定會提供最好的地，且一定會依法行政。

